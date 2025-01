Mit zwei Siegen in den verbleibenden Partien gegen das Überraschungsteam Italien am Donnerstag (18 Uhr/ZDF) und den Außenseiter Tunesien am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) kann Deutschland den Einzug in die K.o.-Phase aber weiter aus eigener Kraft sichern. Olympiasieger Dänemark führt die Hauptrundengruppe 1 mit 6:0 Punkten souverän an, dahinter rangieren die DHB-Auswahl und Italien (beide 4:2). Die Schweiz ist Vierter (3:3), Tschechien (1:5) und Tunesien (0:6) haben keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Nur die besten zwei Teams der Sechsergruppe erreichen das Viertelfinale.