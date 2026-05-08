ZDFmitreden bei "Am Puls – Deutschland diskutiert"

An der Diskussion beteiligen sich neben den Politikern und Experten auch Menschen aus ganz Deutschland, die per Video von zuhause zugeschaltet sind. Darunter auch einige Mitglieder aus der ZDFmitreden-Community, die sich auf einen Aufruf an die Community gemeldet haben.



Darüber hinaus greift Christian Sievers auch das Stimmungsbild der Zuschauerinnen und Zuschauer auf, die mehrfach während der Sendung im Rahmen einer "ZDFmitreden live"-Befragung ihre Meinung zu ausgewählten Fragestellungen teilen.