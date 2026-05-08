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ZDFmitreden bei "Am Puls – Deutschland diskutiert"

ZDFmitreden:"Am Puls – Deutschland diskutiert"

Ist KI Konkurrent oder Kollege? Christian Sievers diskutiert mit Politikern, Experten und Menschen aus ganz Deutschland – auch aus der ZDFmitreden-Community.

Am Puls: Deutschland diskutiert

In "Am Puls – Deutschland diskutiert" sprechen Bürgerinnen und Bürger über das, was sie bewegt – und diskutieren mit Politikerinnen und Politikern.
Am Puls/Deutschland diskutiert mit Christian Sievers

In der Sendung "Am Puls – Deutschland diskutiert" vom 05. Mai 2026 geht Christian Sievers mit seinen Gästen der Frage nach, wie Künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt verändert.

An der Diskussion beteiligen sich neben den Politikern und Experten auch Menschen aus ganz Deutschland, die per Video von zuhause zugeschaltet sind. Darunter auch einige Mitglieder aus der ZDFmitreden-Community, die sich auf einen Aufruf an die Community gemeldet haben.

Darüber hinaus greift Christian Sievers auch das Stimmungsbild der Zuschauerinnen und Zuschauer auf, die mehrfach während der Sendung im Rahmen einer "ZDFmitreden live"-Befragung ihre Meinung zu ausgewählten Fragestellungen teilen.

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