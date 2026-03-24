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ZDFmitreden live im "Mittagsmagazin"

ZDFmitreden:ZDFmitreden live im "ZDF-Mittagsmagazin"

Im ZDF-Mittagsmagazin findet alle 14 Tage ein "ZDFmitreden live" statt, eine Befragung zu einem Thema der laufenden Sendung.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können hier über einen am Bildschirm eingeblendeten QR-Code eine kurze Frage beantworten. Das Abstimmungsergebnis wird noch am Ende der Sendung kommuniziert.

Das letzte ZDFmitreden live im ZDF-Mittagsmagazin fand am 17. Juli 2026 statt.
Dabei ging es um folgende Frage: "Wer wird Fußball-Weltmeister?"

Jüngste Fragen im "Mittagsmagazin"

  1. Wettermoderator Benjamin Stöwe neben Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Marvin Kirsch sitzend auf der Couch im ZDF-Mittagsmagazin. Eingeblendet das Umfrageergebnis von ZDF mitreden zum Tankrabatt

    ZDFmitreden live im Mima:War der Tankrabatt die richtige Entscheidung?

  2. Screenshot ZDF-Mittagsmagazin-Couch mit Wettermoderator Benjamin Stöwe, Jana Paraigis und Lena Kesting, darunter eingeblendet die ZDFmitreden-live-Frage: Gewinnt Deutschland gegen die Elfenbeinküste

    ZDFmitreden live im Mima:Gewinnt Deutschland gegen die Elfenbeinküste?

  3. Wetterexpertin Katja Horneffer, Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Marvin Kirsch nebeneinander auf der Couch des ZDF-Mittagsmagazins. Darunter eingeblendet die ZDFmitreden-Frage: Glauben Sie, dass Deutschland Fußball-Weltmeister wird?

    ZDFmitreden live im Mima:Wird Deutschland Fußball-Weltmeister?

  4. Auf der Couch des ZDF-Mittagsmagazins von links nach rechts: Wetterexperte Özden Terli, Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Marvin Kirsch. Eingeblendet das Umfrageergebnis von ZDF mitreden zur Sportförderung

    ZDFmitreden live im Mima:Soll Spitzensport stärker gefördert werden?

ZDFmitreden

  1. Logo für ZDFmitreden

    :Weitere Umfrageergebnisse

  2. Logo für ZDFmitreden

    :Übersicht

  3. ZDFmitreden-Fragezeichen zu häufig gestellten Fragen

    :Häufig gestellte Fragen

  4. Typical ZDFmitreden für Methodik und Repräsentativität

    :Datenschutz

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