ZDFmitreden: Internationale Filme und Serien

Konsum internationaler Filme und Serien

Zu Beginn wollten wir herausfinden, wer von den Befragten in den letzten vier Wochen internationale, fiktionale Filme und/oder Serien gesehen hat – also ausländische Produktionen mit einer erfundenen Handlung. Das Ergebnis: Internationale Produktionen sind in der Community durchaus beliebt. Drei Fünftel der Befragten gaben an, in den letzten vier Wochen einen internationalen Film oder eine internationale Serie gesehen zu haben. Besonders bei den 16- bis 24-Jährigen waren internationale Serien sehr gefragt. Ein Drittel derjenigen, die in den letzten vier Wochen internationale Filme oder Serien konsumiert haben, hat diese unter anderem im ZDF oder der ZDFmediathek geschaut. 42 Prozent gaben an, internationale Inhalte gesehen zu haben, jedoch nicht über einen ZDF-Kanal.