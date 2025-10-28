Neue Miniserie bekommt Titel "München Beats"

Eine neue ZDF-Serie wird von der aufkeimenden Technoszene im München der 1990er Jahre erzählen – und von einer jungen Frau, die DJ wird. ZDFmitreden wollte wissen, welcher Titel am besten zu der neuen Serie passt.

Die drei Hauptdarsteller der neuen Miniserie beim Drehstart: Tobias Moretti (links), Klaus Steinbacher (mittig) und Jule Hermann (rechts). Quelle: ZDF/Marc Reimann

Das ZDF produziert aktuell eine vierteilige Miniserie. Im Mittelpunkt steht die Protagonistin Linda, die im München der 90er Jahre in die Technoszene eintaucht. Inspiriert wurde die Geschichte von wahren Begebenheiten: Denn die Schließung der Münchner "Pfanni"-Fabrik und das legendäre Partyareal "Kunstpark Ost", von denen die Serie erzählt, hat es wirklich gegeben.

Die Serie soll 2026 im ZDF erscheinen. Wir wollten nun wissen: Wie findet die ZDFmitreden-Community die möglichen Titel für die Serie – und welcher passt am besten zur Geschichte? 7.383 Personen teilten ihre Meinung.

Darum geht es in der Serie

Im Zentrum der Geschichte steht die 19-jährige Linda. Als die junge Frau in München mit der aufblühenden Techno-Bewegung in Berührung kommt, eröffnet sich ihr eine neue Welt. Sie verlässt den elterlichen Bauernhof und zieht in die Großstadt, um DJ zu werden.

Dein ZDF : Weitere Umfrageergebnisse

Währenddessen müssen Lindas Eltern mit einer existenzbedrohenden Nachricht kämpfen: Das Unternehmen "Pfanni" will sein Werk schließen und Lindas Eltern stehen als langjährige Kartoffellieferanten plötzlich vor dem wirtschaftlichen Aus.



"Pfanni"-Unternehmer Theo Meinhardt plant, das Werksgelände in ein modernes Stadtquartier zu verwandeln, doch sein Sohn Marius verfolgt eine andere Vision: Er setzt alles daran, die alte Fabrik in einen Ort für Raves und alternative Kulturprojekte zu verwandeln.

In der Clubszene wird ausgerechnet Linda zur engsten Verbündeten des Unternehmer-Sohns Marius. Doch es sind nicht nur gemeinsame Träume, die Linda und Marius verbinden. Ihre aufkeimende Liebe bringt Spannungen zwischen die Familien und ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht.

Welcher Titel gefällt der ZDFmitreden-Community am besten?

Um herauszufinden, welcher Titel am meisten Lust auf die neue Serie macht, hat ZDFmitreden den Befragten zunächst drei mögliche Vorschläge präsentiert und gefragt, ob sie ihnen gefallen. Der Titel "Linda – Beat der Freiheit" gefiel 33 Prozent der Befragten, der Titel "München Beats" gefiel 32 Prozent. Die beiden Vorschläge lagen also fast gleichauf, während den Titel "Wenn wir fliegen" lediglich 21 Prozent gut fanden.

Welcher Titel passt am besten zur Geschichte?

Außerdem wollte ZDFmitreden wissen, welcher der vorgeschlagenen Titel aus Sicht der Befragten am besten zum Inhalt der Serie passt.

In dieser Kategorie wurde "München Beats" am besten bewertet: 58 Prozent der Befragten waren die Ansicht, dass der Titel gut oder sogar sehr gut zur Serie passt. Den Vorschlag "Linda – Beat der Freiheit" empfanden 52 Prozent der Befragten als passend, während auch hier der Titel "Wenn wir fliegen" am schlechtesten abschnitt: Nur 31 Prozent fanden, dass dieser gut oder sehr gut zur Geschichte passt.

"München Beats": Dieser Titel wird es

Als Fazit der Befragung lässt sich sagen, dass der Vorschlag "Wenn wir fliegen" als Verlierer aus dem Rennen geht. Aber welcher ist der Favorit? Das ist schwer zu sagen, denn sowohl der Vorschlag "München Beats", als auch der Vorschlag "Linda – Beat der Freiheit" schnitten sehr gut bei der ZDFmitreden-Community ab.

Eine Entscheidung hat die zuständige Redaktion im ZDF natürlich trotzdem getroffen – und sich dabei vor allem daran orientiert, welcher Titel aus Sicht der Befragten am besten zur Geschichte rund um Linda passt. Kurz gesagt: Die neue Miniserie, die 2026 erscheinen soll, wird "München Beats" heißen.

Das sagt die Redaktion

"Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Rückmeldungen aus der ZDFmitreden-Community. Auf Grundlage Eures Feedbacks haben wir uns für den Titel 'München Beats' entschieden. Vor allem die breite Zustimmung hinsichtlich der Passgenauigkeit hat uns überzeugt: Der Titel bringt die Serie auf den Punkt und spiegelt ihren Inhalt treffend wider. Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage. Euer Feedback ist sehr wertvoll für unsere Arbeit."

Katharina Görtz und Lea Berg, Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II beim ZDF