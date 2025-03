ZDFmitreden: Morgen- und Mittagsmagazin

Vielen Dank für die tolle Beteiligung an unseren Befragungen zum Morgenmagazin und Mittagsmagazin. Wir haben durch Eure Teilnahme viel über unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gelernt. Gefreut haben wir uns über viel Zustimmung, diskutieren in unserer Redaktion aber auch über Eure Anregungen und Kritik. Hinweise, mehr auf die Lebensrealität unserer Zuschauerinnen und Zuschauer einzugehen, haben wir beispielsweise in unsere neue längere Dokuserie im verlängerten Mima aufgenommen. Wer es verpasst, kann sich das auch danach in der Mediathek anschauen. Für uns ist das der Beginn eines neuen Dialoges mit Euch. Wir arbeiten bereits an neuen Elementen für unserer Mima XXL, bei denen Ihr Euch noch direkter beteiligen könnt. Wir freuen uns drauf.

