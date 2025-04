ZDFmitreden: Streaming - geht das auch nachhaltig?

Nachhaltig leben kann sich im Alltag unterschiedlich auswirken. Im Supermarkt wird saisonal und regional gekauft, der Weg zur Arbeit wird mit Fahrrad erledigt und auch im Urlaub wird auf die Flugreise eher verzichtet. Doch auch in der digitalen Welt kann man auf einen ökologischen Fußabdruck achten. Schon beim Streaming in der Lieblingsmediathek können Einstellungen getroffen werden, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Wir haben uns gefragt: Machen das die Deutschen? Welche Einstellungen hat sie für ihre Videos und Fernsehgeräte getroffen und weshalb? 24.256 Personen aus der ZDFmitreden-Community haben uns ihre Antworten gegeben.

So streamt die ZDFmitreden-Community

Über die Hälfte der Befragten, die angaben, einen Fernseher oder Smart-TV für Mediatheken oder Streaming-Anbieter zu nutzen, hat schon einmal die Einstellungen zur Bildqualität oder Helligkeit bewusst verändert (53 Prozent). In den meisten Fällen verstellten die Personen dabei die Einstellungen, um ein klareres, schärferes Bild zu bekommen oder auch um die Farben natürlicher darzustellen (jeweils 46 Prozent). Viele andere Teilnehmende wollten damit auch die Helligkeit umstellen, um das Bild bei helleren oder dunkleren Lichtverhältnissen besser erkennen zu können (39 Prozent). Jede zehnte Person gab außerdem an, damit Strom sparen zu wollen (10 Prozent).

Stromspar-Funktionen

Sowohl bei den Endgeräten als auch bei Streaming-Anbietern oder Mediatheken gibt es mittlerweile oft Einstellungen zum Stromsparen. Die Nutzung dieser Funktionen sehen meist ähnlich aus: Während 45 Prozent der Befragten eine "ECO-Funktion" bei ihrem Fernseher oder Smart-TV weder bemerkt noch genutzt haben, sagen 55 Prozent der Teilnehmenden, auch bei ihren Streaming-Anbietern oder Mediatheken Stromspar-Funktionen nicht zu kennen. Nur jeweils 16 Prozent der Befragten gaben an, solche Funktionen an ihrem Fernsehgerät oder Streaming-Portal bemerkt zu haben und zu nutzen.

Stromverbrauch ZDF-Streaming

Wer soll Energie sparen?

Jede vierte Person denkt, dass andere Menschen freiwillig Videos in niedrigerer Qualität oder reduzierter Helligkeit in Streaming-Diensten schauen würden, um Energie zu sparen (25 Prozent). Die Mehrheit zweifelt jedoch an einer solchen Bereitschaft (69 Prozent). Auch bei sich selbst wollen die meisten Befragten eher ungern auf energiesparende Funktionen umstellen, wenn dies zu einer geringeren Bildqualität oder Bildschirmhelligkeit führt (61 Prozent). Ein Drittel der Personen würden hingegen diese Funktionen nutzen.