ZDFmitreden: Vielfalt im ZDF

Was bedeutet "Vielfalt"? ZDFmitreden hat nachgefragt und die Community hat geantwortet – auch dazu, wie sie die Vielfalt im ZDF bewertet und was das ZDF besser machen könnte.

Vielfalt in der Kultur? Bei der Meinung? Oder im Allgemeinen? Quelle: Zoonar/Yuri Arcurs

Das Thema "Vielfalt" begleitet das ZDF dauerhaft. Der Begriff ist regelmäßig Teil öffentlicher Debatten, doch was darunter verstanden wird, ist oftmals unklar. ZDFmitreden hat deswegen nachgefragt und über 18.000 Menschen haben geantwortet.

Was versteht die Community unter Vielfalt im Allgemeinen und mit Blick auf das ZDF? Wie bewertet die Community im ZDF die Vielfalt des Programms und der abgebildeten Meinungen? Wird unsere Gesellschaft in ihrer ganzen Breite gut dargestellt? Was sollte das ZDF beim Thema "Vielfalt" besser machen?

Die Meinungen sind vielfältig und spannend.

Vielfalt im Allgemeinen

Bei der Frage, was man ganz allgemein unter dem Begriff "Vielfalt" versteht, geht die Community am häufigsten auf die folgenden drei Punkte ein:

Vielseitigkeit im Allgemeinen

Die Befragten beschreiben Vielfalt als eine positive allgemeine Vielseitigkeit, die für alle denkbaren Bereiche des menschlichen Daseins gilt.

Meinungsvielfalt

Die Befragten verstehen darunter eine objektive Darstellung eines breiten Spektrums an Perspektiven und Meinungen. Dabei sollen alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen abgebildet werden.

Kulturelle Vielfalt

Die Befragten beschreiben diese als ein friedliches, respektvolles Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Herkunft, Nationalität, Religion und Lebensweise.

Vielfalt im ZDF

Beim Blick auf das ZDF und sein Angebot, verstehen die Befragten unter Vielfalt ebenfalls mit am häufigsten die bereits oben genannte Meinungsvielfalt.

Darüber hinaus beschreiben die Befragten häufig Programmvielfalt. Sie denken hier an ein Programmangebot, was neben verschiedenen Genres auch verschiedene Zielgruppen adressiert und ein breites Spektrum politischer Perspektiven abdeckt, ohne einseitig zu sein oder Randgruppen übermäßig zu gewichten.

Unter den drei häufigsten Interpretationen des Begriffs "Vielfalt" mit Blick auf das ZDF findet sich ein letzter Punkt: Die getreue Abbildung der gesamten Gesellschaft im Programm.

ZDFmitreden-Community bewertet Vielfalt im ZDF

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Die Befragten haben die Vielfalt des ZDF-Angebots auch bewertet. Dabei konnten sie für drei Aspekte eine vierstufige Wertung von "überhaupt nicht vielfältig" bis "sehr vielfältig" vergeben.



Bewertet wurde die Vielfalt in Bezug auf die Berücksichtigung unterschiedlicher Meinungen, die Darstellung der Gesellschaft in ihrer gesamten Breite sowie auf das Programm.



Alle drei Aspekte wurden mehrheitlich als sehr oder eher vielfältig bewertet. Dennoch gab es zu allen drei Punkten viele Vorschläge zur Verbesserung.

Außerdem interessant: Je häufiger Befragte angeben, das ZDF zu nutzen, umso vielfältiger nehmen sie es wahr.

Bessere Diskussionsrunden, neue Formate und Programm für Jüngere

Die Community hatte viele Anregungen, was das ZDF tun könnte, um das eigene Angebot in Hinblick auf das Thema "Vielfalt" zu verbessern. Wir greifen hier die am häufigsten genannten Anregungen auf.

Einige der Anregungen beziehen sich auf die Verbesserung von Diskussionsrunden und Gesprächsformaten. Hier wünschen sich die Befragten, stärker auf eine ausgewogene Besetzung von Diskussionsrunden zu achten und außerdem Betroffene und fachkundige Vertreter aus der Mitte der Gesellschaft besser einzubinden. Dabei sollte die Moderation auf eine offene, sachliche Diskussion achten, in der verschiedene Argumente ausreichend gehört werden. Ein weiterer Wunsch für Gesprächsformate sind Faktenchecks in Echtzeit, die Falschaussagen von Gästen direkt korrigieren.

Befragte wünschen sich außerdem häufig modernere und innovativere Programminhalte und damit einhergehend weniger Wiederholungen und Krimi-Serien. Viele sprechen sich dafür aus, unabhängig von Einschaltquoten auch unkonventionelle Sendungen am Hauptabend zu senden.

Viele Teilnehmende kritisieren, dass sich das aktuelle Programm zu stark an der Generation 50+ orientiert und die Lebensrealitäten sowie Interessen junger Erwachsener nur unzureichend abbildet.

Das sagt die Direktion Audience Quelle: ZDF/Tim Thiel Liebe ZDFmitreden-Community,



vielen Dank, dass ihr euch immer wieder die Zeit nehmt, mit uns in den Austausch zu gehen. Eure Rückmeldungen zum Thema Vielfalt zeigen uns, was ihr an unserem Programm schätzt, aber auch, wo wir noch besser werden müssen.

Dabei habt ihr uns gezeigt, dass wir mit unserem Programm unterschiedliche Generationen und Lebensrealitäten noch besser erreichen müssen. Das sehen wir genauso. Deshalb wollen wir noch mehr Raum für Programme schaffen, die auch jüngere Menschen und ihre Lebensrealitäten ansprechen.

Darüber hinaus wollen wir die Vielfalt der Perspektiven und Stimmen in unseren Gesprächsformaten weiter stärken. Den Wunsch nach Live-Faktenchecks greifen wir ebenfalls auf und entwickeln unsere Angebote hier weiter.

Auch wenn wir nicht jede eurer Anregungen sofort aufgreifen und im Programm umsetzen können, sind sie wertvoll für uns und finden Eingang in unsere Arbeit.



Vielen Dank fürs Mitreden!



Dr. Florian Kumb, Direktor Audience

Die Befragung fand im März 2026 statt.