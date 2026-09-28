Nach dem Attentat in Berlin demonstrieren beim Christopher Street Day (CSD) in Hamburg 300.000 Menschen für Vielfalt, Akzeptanz und gleiche Rechte. Viele wollen sich nicht einschüchtern lassen und setzen bewusst ein Zeichen für die Sichtbarkeit queerer Menschen. Gleichzeitig gehören Anfeindungen und Unsicherheit für manche weiterhin zum Alltag. Einige queere Paare vermeiden es aus Angst vor negativen Reaktionen, ihre Liebe öffentlich zu zeigen.

Queere Rechte zunehmend unter Druck

Wie wichtig Sichtbarkeit für gesellschaftliche Akzeptanz sein kann, zeigt der Handball-Bundesligaspieler Lucas Krzikalla. Nach Jahren des Versteckens machte er seine Homosexualität im Oktober 2022 öffentlich. Statt der von ihm befürchteten negativen Reaktionen erlebte der Profisportler breite Unterstützung.

Die Berliner Dragqueen Barbie Breakout engagiert sich seit Jahrzehnten für queere Rechte. Sie nimmt einen gesellschaftlichen Backlash wahr: Freiheitsrechte würden zunehmend infrage gestellt, Stereotype gezielt für Kampagnen gegen Minderheiten genutzt.

Regenbogenfamilie zwischen Akzeptanz und Sorge um die Zukunft

Auch Stephan und Mathias sorgen sich um ihre Zukunft. Das schwule Paar lebt mit seinen Zwillingen in der Nähe von Regensburg und ist seit 2025 verheiratet. Beide berichten von großer Offenheit in ihren Familien und ihrem Umfeld. Zugleich fragen sie sich, ob rechtskonservative Kräfte ihre Rechte wieder einschränken könnten – bis hin zu der Sorge, ihre Kinder zu verlieren.

Sprecherin der zweiteiligen Doku-Reihe ist Schauspielerin Ulrike Folkerts (unter anderem als Kommissarin Lena Odenthal im "Tatort").