Ausbildung Berufskraftfahrerin / Berufskraftfahrer

Was dich erwartet

Als Berufskraftfahrerin oder Berufskraftfahrer beim ZDF bist du mit unseren modernen Übertragungswagen in ganz Deutschland und Europa unterwegs und bringst die Technik für Außenübertragungen sicher ans Ziel. Du bist verantwortlich für die technische Ausrüstung und arbeitest vor Ort mit verschiedenen Teams aus Bild- und Tontechnikerinnen und -technikern sowie Produktionsingenieurinnen und -ingenieuren zusammen – vom ersten Take bis zum letzten Schnitt. Du unterstützt den Auf- und Abbau der Produktionssets und lernst, die TV-Technik in den Bereichen Licht, Bild und Ton zu bedienen.