ZDF-Chronik: ZDF-Chronik August 2025

Aus Anlass des 80. Geburtstags des Filmemachers Wim Wenders zeigt 3sat den mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm "Das Salz der Erde“. Der Film ist eine ungewöhnliche Liebeserklärung an den im Mai verstorbenen brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado, der im Lauf von mehr als 40 Jahren auf allen Kontinenten die Spuren einer Welt im Wandel festgehalten hat und Zeuge zahlreicher Konflikte, Hungersnöte und Vertreibungen war.



Madonna – Sängerin, Schauspielerin, Skandalnudel, Stilikone. In über 40 Jahren Karriere hat sie viele Schubladen bedient, sich aber stets geweigert, in eine gesteckt zu werden. Der Film „Becoming Madonna“ in ZDFinfo (im Stream ab 9. August) zeigt – auch anhand von seltenem Videomaterial und bislang unveröffentlichten Bildern - den Aufstieg und Werdegang der Queen of Pop. Der Film gibt auch ganz private Einblicke in Madonnas Beziehungen und Ehen sowie die tragischen Ereignisse, die sie geprägt haben.