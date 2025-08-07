Die Explosion einer Wasserstoffbombe im Zuge des Bravo Tests 1954.
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima

  • Geschichte
  • Dokumentation
  • hintergründig
  • UT6
  • 2025

Atomare Machtdemonstrationen auf Kosten von Menschen, die sich nicht wehren konnten. Was bleibt nach dem nuklearen Wettrüsten, nach 2000 Atomtests? Die Frage der Abschreckung stellt sich heute neu.

