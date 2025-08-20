ZDF-Chronik:ZDF-Chronik September 2025
16 Bundesländer in 16 Tagen – die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" geht im September auf große Deutschland-Tour. Jeden Abend wird die Live-Sendung aus einem anderen Bundesland gesendet. Das "logo!"-Moderatorenteam Maral Bazargani, Teresa Betz, Lotte Glatt und Sherif Rizkallah führt jeweils im Doppel durch die Sendungen. Diese sind bei KiKA und in Web und App des ZDF zu sehen.
Im Rahmen der Dokumentation „Die Wahrheit über Arbeit und Geld – Was verdient Deutschland?“ trifft Sarah Tacke in ganz Deutschland und in Norwegen Menschen, die für ihre Arbeit gleich viel Respekt aber unterschiedlich viel Geld verdienen. Schauspieler Marti Brambach schlüpft in die fiktive Rolle des Versicherungskaufmanns Schrader und transportiert in fiktionalen, humorvollen Szenen die komplizierten Zusammenhänge, Statistiken und Fakten rund um ein Thema, das hierzulande im Gegensatz zu Norwegen noch immer ein großes Tabu ist: Wer verdient wie viel?
Ende Mai wird das Schweizer Dorf Blatten unter einem riesigen Bergsturz begraben. Kein Einzelfall: Der Klimawandel lässt die Alpen bröckeln. Welche Lösungen gibt es für den sich verändernden Lebensraum Alpen? Die Doku „Trügerische Alpenidylle – Was tun, wenn Berge wegbrechen“ schildert die katastrophalen Entwicklungen und die wissenschaftlichen Hintergründe und legt den Fokus vor allem auf die Menschen: die Einwohner, die Touristen und die Lokalpolitiker, die Krisenmanagement und Zukunftsplanung umsetzen müssen.
Die „ZDF.reportage“ – das informative Format über das echte Leben der Menschen in Deutschland - startet auf ihrem neuen Sendeplatz samstags um 17.35 mit der dreiteiligen Reihe „Sehnsuchtsorte“. In „Urlaub auf Rügen“, „Urlaub im Berchtesgadener Land“ (13. September) und „Urlaub in der Eifel“ (20. September) über Reiseziele in Deutschland, die emotional berühren. Die Filme bieten Einblicke in die Arbeit der vielen Helfer und erzählen die Geschichten der Gäste.
In ihrem neunten Fall „In Wahrheit – Für immer Dein“ (im Streaming ab 30. August) müssen die Saarländer Kriminalkommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) und ihr Kollege Freddy Breyer (Robin Sondermann) den gewaltsamen Tod einer Goldschmiedin aufklären.
Der Film „Urlaubslust und Reisefrust – Wie viel Tourismus verträgt die Welt?“ zeigt, wie aus der Sehnsucht „Urlaub“ durch Overtourism an vielen Destinationen ein Stressmoment geworden ist – für Touristen, Einheimische und Umwelt. Und Orte, an denen Regulation und Steuerung zu einer Entspannung der Lage führen.
Die „WISO“-Dokumentation „Junge Start-ups – Deutsche Hightech für die Weltspitze“ porträtiert drei junge Unternehmen, die vom Standort Deutschland aus mit Innovationsgeist, Idealismus und unternehmerischem Mut globale Zukunftsmärkte erobern wollen.
Die Fantastischen Vier und Max Giesinger spielen zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum im neuen Bauhaus-Museum Dessau. Moderator Jo Schück präsentiert "Pop Around@Bauhaus: Max Giesinger" und "Pop Around@Bauhaus: Die Fantastischen Vier" in 3sat.
