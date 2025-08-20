ZDF-Chronik: ZDF-Chronik September 2025

Der Film „Urlaubslust und Reisefrust – Wie viel Tourismus verträgt die Welt?“ zeigt, wie aus der Sehnsucht „Urlaub“ durch Overtourism an vielen Destinationen ein Stressmoment geworden ist – für Touristen, Einheimische und Umwelt. Und Orte, an denen Regulation und Steuerung zu einer Entspannung der Lage führen.



Die „WISO“-Dokumentation „Junge Start-ups – Deutsche Hightech für die Weltspitze“ porträtiert drei junge Unternehmen, die vom Standort Deutschland aus mit Innovationsgeist, Idealismus und unternehmerischem Mut globale Zukunftsmärkte erobern wollen.



Die Fantastischen Vier und Max Giesinger spielen zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum im neuen Bauhaus-Museum Dessau. Moderator Jo Schück präsentiert "Pop Around@Bauhaus: Max Giesinger" und "Pop Around@Bauhaus: Die Fantastischen Vier" in 3sat.