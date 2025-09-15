Startseite
ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Oktober 2025

"30 Jahre Kulturzeit": Von links: Cécile Schortmann, Lillian Moschen, Nina Brunner, Vivian Perkovic
"Doktor Ballouz - Nur ein Wunder": Nahaufnahme: Dr. Ballouz (Merab Ninidze) blickt sorgenvoll auf ein neugeborenes Baby in einem Inkubator.
Ein alter Röhrenfernseher, der den Sturz der mauer zeigt. Auf ihr stehen mehrere Personen und feiern die Wiedervereinigung.
"Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen": Ein Bild aus einem Film aus den 1980er-Jahren. Eine junge Frau mit kurzen Haaren sitzt in Arbeitskleidung an einem Tisch. Im Hintergrund sind Telefone und Arbeitsgeräte zu sehen.
"Mein Land will nicht verschwinden": Schwarzweißfotografie einer städtischen Straßenszene in Ost-Berlin: Ende der 1980er Jahre. Links und rechts der Straße stehen mehrstöckige Altbauten, deren Fassaden teilweise verwittert wirken, mit bröckelndem Putz und Spuren von Abnutzung versehen sind. Die Straße ist mit Kopfsteinpflaster belegt, am rechten Rand verläuft ein breiter Gehweg mit großen Betonplatten auf denen sich Pfützen gebildet haben. Mehrere Automobile der Fabrikanten Trabant und Wartburg parken beidseitig entlang der Straße.
"Am Puls mit Mitri Sirin - Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr?": Montage: Ein Porträtfoto von Mitri Sirin liegt vor einer Aufnahme des Brandenburger Tors, an dem eine Demonstration stattfindet.
Jo Schück, Katty Salié, Salwa Houmsi
Sängerin Elīna Garanča im grüner Festkleidung und ausgebreiteten Armen
"Theresa Wolff - Passion": Blick von schräg oben: Gábor Kértesz (Deniz Arora) sitzt auf einer Holztreppe und hält die Hand von Dr. Theresa Wolff (Nina Gummich), die neben einem improvisierten Mordfallbrett auf dem Boden liegt.
Wladimir Kaminer mit rotem Spitzhut und beiger Jacke an einem Tisch; im Hintergrund hängen bunte Hüte an der Wand -- Szene aus Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße.
"Chemie des Kochens - Wasser": Dr. Mai Thi Nguyen-Kim greift über den mit verschiedenen Speisen gedeckten Tisch und versucht sich mit ausgestrecktem Arm Pommes Frites zu greifen.
"Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi - Zwischenzeit": Maris (Jessica Schwarz), Konrad Diener (Max von Thun) und Dr. Stefan Zabel (Robert Schupp) stehen zusammen im Leichenschauhaus hinter einer Leiche.
"Wozu noch Ackern? - Landwirtschaft in Gefahr?": Andreas Dengel nach dem "Alpauftrieb" neben einer Kuh
"Das System Hamas": Bewaffnete Männer der Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas, während eines antiisraelischen Militärmarsches in Gaza-Stadt, Gazastreifen
"Netanjahu, die USA und der Krieg in Gaza": Inmitten eingestürzter Gebäude nach Raketenangriff steht eine kleine Gruppe von Menschen. Teilweise steigt schwarzer Rauch von zerstörten Gebäuden auf.
"Unit 414 - Schicksalstag 7. Oktober": Soldatinnen auf dem israelischen Militärposten Nahal Oz. Die junge Frau ganz vorne hält die linke Hand hoch und zeigt das Peace-Zeichen.
"Kampf im Kopf: Leben mit Depression": Michelle ist in einem Innenraum und hat den Kopf gesenkt. Sie hält diesen mit beiden Händen.
"37°Leben: Lebensmüde und Hoffnungsvoll": Arthur (23) halbnah vor einer Wand, Collage mit Mehrfachbelichtung.
"Terra Xplore: Haben jetzt alle ADHS?“ (AT)": Leon WIndscheid (rechts) im Studio im Gespräch mit den links stehenden teilnehmenden Frauen und Männern des Studioexperiments zu ADHS.
"Terra Xplore: Jan Ullrich: Hochleistung trotz Depression?": Leon Windscheid (links) und dem ehemaligen Radrenn-Profi Jan Ullrich (rechts) posieren für die Kamera. Beide haben ihr Fahrrad in der Hand und haben den Blick in die Kamera gerichtet. Leon trägt eine Sonnenbrille.
„Von uns wird es keiner sein“: Vor einem Gebäude: Erik (Giuseppe Bonvissuto) umarmt Waldi (Lukas von Horbatschewsky). Im Hintergrund steht ein Traktor.
"Terra X History: Weltberühmt und depressiv - Von Sisi bis Adenauer": KI-generierte Spielszene: Kaiserin Sisi steht am Meeresufer. Sie trägt ein geblümtes Kleid und hat einen Arm nach vorne ausgestreckt. In der anderen Hand hält sie einen Sonnenschirm.
"ZDF.reportage: Türken in Deutschland - Zwischen den Kulturen": Melih Saydam und seine Schwester Melike stehen auf einer Straße in Berlin. Im Hintergrund ist eine Hauswand mit Graffiti.
"Friesland - Tief im Dreck": Insa Scherzinger (Theresa Underberg), Yunus Özlügül (Yunus Cumartpay) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) stehen vor einem Gewässer und einem grünen Deich, wobei Yunus eine Bronzescheibe in den Händen hält und lächelt.
"Solo für Weiss - Gefährliche Gewässer": Nora Weiss (Anna Maria Mühe) und Ben Salawi (Camill Jammal) stehen zusammen am Hafen auf einem Boot.
"DDR genial - Mangel macht erfinderisch": Jens Weißflog sitzt in einem roten Sessel, auf dem Schoß hält er ein großes bürstenartiges Element aus grünem Kunststoff. Seine Hand hält ein paar Bürstenstränge hoch. Im Hintergrund stehen Retro-Möbel.
"Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz": Jakob Stiller (Ulrich Noethen) und Kira Engelmann (Bettina Burchard) stehen zusammen mit einem Hund im Wald in einem Bach.
"Israel und Palästina-Frieden unmöglich? Geburt des Konflikts": Montage: An der Seite steht ein vermummter Hamas-Kämpfer mit einer Waffe, dahinter ein israelischer Panzer, dessen Geschützrohr seitlich nach vorne zeigt. Im Hintergrund weht eine israelische Fahne und Teile, wie von einer Explosion, fliegen durch die Luft.
"Stralsund – Ablaufdatum": Der "Female Fight Club" steht bei Nacht auf einem Schienengelände. Gyzem (Zandile Amy Ngono), Jule (Sophie Pfennigstorf), Martha (Lo Rivera), Nina (Cheyenne Demont) und Hanna (Ramona Schlenker) stehen nebeneinander und schauen Richtung Kamera.
"Welten-Saga: Die Schätze Chinas": Moderator Christopher Clark steht mitten im Pagodenwald in der Nähe des Shaolin-
"Welten-Saga - Die Geschichte Indonesiens": Mehrere pagodenförmige Gebäude in unterschiedlicher Höhe stehen nebeneinander. Sie sind umgeben von grünen Bäumen.
"Weiss & Morales: Ein Plan für die Zukunft": Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) und Nina Weiss (Katia Fellin) stehen auf felsigem Gelände.
"Bares für Rares XXL - Voll im Trend": Vor einem Gebäude von Gut Nettehammer: Niklas van Lipzig steht vor dem Expertisenpult, David Martin sitzt darauf. Zwischen ihnen ist Horst Lichter zu sehen, der sich zum Pult beugt, sein Gesicht in beide Hände gestützt. Alle drei lächeln in die Kamera.
"Blauer Panther TV und Streaming Award" (3sat): Esther Sedlaczek
"Queer Pop - Ikonen, Codes und Kommerz" (3sat): Collage mit David Bowie, Grace Jones und Freddie Mercury

