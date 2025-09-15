ZDF-Chronik:ZDF-Chronik Oktober 2025
Eine neue Ausgabe von "Lass dich überwachen!“ mit Jan Böhmermann deckt mit noch mehr Überraschungen, prominenten Gästen und außergewöhnlichen Studioaktionen erneut die digitalen Spuren des ahnungslosen Studiopublikums auf. Im Anschluss wird das von Anna Neudecker moderierte online-exklusive Format "Lass dich überwachen! – Die halbe Stunde danach" gezeigt.
Im Vorabendprogramm starten neue Folgen der Vorabend-Krimiserien „SOKO Wismar“ (22. Staffel / 22 neue Folgen), „SOKO Stuttgart“ (17. Staffel, 20 neue Folgen) und „SOKO Wien“ (16. Staffel, 24 neue Folgen). Zudem sendet das ZDF ab dem 3. Oktober im Freitagabendprogramm neue Folgen von „SOKO Leipzig“ (26. Staffel). Sämtliche Episoden sind jeweils eine Woche vor Ausstrahlung zu streamen.
Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" wird 30 Jahre alt. Am 2. Oktober 1995 startete das einzige, werktägliche Kulturmagazin im deutschsprachigen Raum, live produziert von den gemeinsamen 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRG und ARD. Die aktuellen Moderatorinnen Cécile Schortmann (/ARD/HR), Vivian Perkovic (ZDF), Lillian Moschen (ORF) und Nina Marvis Brunner (SRG) bringen neben ihrer kulturjournalistischen Kompetenz auch länderspezifische Sichtweisen in das Magazin ein. In der Jubiläumswoche beschäftigt sich „Kulturzeit“ ab 25. September in der Reihe "Kann Kunst die Welt retten?" Mit der Frage, welche Rolle Kunst und Kultur in der durch Kriege, Krisen und Klimakatastrophen erschütterten Welt spielen. Zudem widmet sich am 2. Oktober ein „Kulturzeit extra“ der rage "Was hält uns zusammen?"
Auch in der vierten und finalen Staffel der ZDF-Primetime-Serie "Doktor Ballouz" (im Streaming ab 25. September), die das ZDF in vier Doppelfolgen zeigt, steht der besondere Chefarzt Dr. Amin Ballouz gemeinsam mit seinem Team wieder vor neuen Herausforderungen.
Die Dokumentation "Meine Nacht des Mauerfalls" rekonstruiert die Ereignisse vom 9. November 1989 und lässt ost- und westdeutsche Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen, die den Tag aus ihrem Blickwinkel schildern. Einige davon haben sich aus der "ZDFmitreden"-Community gemeldet und teilen ihre Erinnerungen zum ersten Mal öffentlich. Im Anschluss an den Film überträgt das ZDF aus Saarbrücken den "Festakt zum Tag der Deutschen Einheit". Die Festreden halten Bundeskanzler Merz und die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger. Das ZDF bietet von Ende September bis Mitte Oktober in Web, App und TV sowie in ZDFinfo und in 3sat ein vielfältiges Programm zu "35 Jahre Deutsche Einheit" an.
3sat begleitet das Jubiläum mit einer Reihe von Programmbeiträgen, darunter die Erstaustrahlungen "Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen ihr Schönen" (1. Oktober), "Mein Land will nicht verschwinden" (6. Oktober), sowie die Dokumentation "Im Osten was Neues – 35 Jahre deutsche Einheit (8. Oktober), ebenfalls eine Erstausstrahlung. Am Tag der Deutschen Einheit begibt sich 3sat mit dem Thementag `Grünes Band der Geschichte´ auf eine Reise entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze.
Laut einer Allensbach-Studie glauben 44 Prozent der Deutschen, ihre politische Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Auch US-Vizepräsident Vance kritisiert: "Die Redefreiheit ist in Europa auf dem Rückzug." In "Am Puls mit Mitri Sirin: Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr?" reist Mitri Sirin quer durch die USA und durch Deutschland: Er trifft Menschen, die das Gefühl haben, nicht mehr alles sagen zu dürfen und sich viel zu schnell in eine rechte Ecke gedrängt fühlen. Und er trifft diejenigen, die an die Meinungsfreiheit glauben.
Die wöchentliche Kultursendung "aspekte“ wird 60 Jahre alt. Die Jubiläums-Doku "Kultur, Krawall und Klassiker – das Beste aus 60 Jahren aspekte“ (im Streaming ab 25. September) fasst unvergessliche Momente der "aspekte"-Geschichte zu einer vergnüglichen Zeitreise zusammen.
Seit der Wiederaufnahme der Konzertreihe 2024 bildet der Innenhof von Schloss Neuschwanstein die Kulisse für Aufführungen berühmter Klassiker und innovativer Neuinterpretationen. Das ZDF zeigt in "Neuschwanstein Konzerte 2025" die Highlights aus den fünf Open-Air-Konzerten 2025 mit internationalem Staraufgebot. Alle fünf Konzerte sind bis 3. Januar 2026 auch einzeln im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. 3sat zeigt zudem am 4. Oktober 2025 den ganzen Auftritt von Elīna Garanča.
"Theresa Wolff – Passion" ist der fünfte Fall für die titelgebende Rechtsmedizinerin in Jena. Bei einer nächtlichen Fahrt läuft Theresa Wolff (Nina Gummich) ein Mann vor das Auto. Offensichtlich hat er sich bei dem Unfall nicht ernsthaft verletzt. Doch am nächsten Tag liegt er tot in der Rechtsmedizin.
In "Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße" radelt Wladimir Kaminer entlang der Deutschen Märchenstraße und begibt sich auf die Spuren von Schneewittchen, dem Rattenfänger von Hameln, Hänsel und Gretel, Dornröschen und des Barons von Münchhausen.
Zum Abschluss der Fernsehgarten-Saison sendet das ZDF wie in den letzten Jahren zwei Ausgaben von „ZDF-Fernsehgarten on tour“. Dieses Jahr kommen sie aus der Völklinger Hütte, dem Weltkulturerbe im Saarland.
Wer sich für gutes Essen interessiert und es besser verstehen möchte, muss auf die molekulare Ebene schauen. In dem "Terra X"-Zweiteiler "Chemie des Kochens"(im Streaming ab 17. September) macht Mai Thi Nguyen-Kim in den Folgen "Wasser - Die geheime Superzutat" und "Feuer - Warum Hitze für Geschmack sorgt" sichtbar, wie sich Lebensmittel beim Kochen verändern und all die Aromen entstehen, die das Essen einzigartig und lecker machen. Dokumentarische Ausflüge in verschiedene Küchen Europas erklären, warum wir essen, was wir essen und weshalb die Menschheit angefangen hat, Nahrungsmittel zuzubereiten.
Als Fernsehfilm der Woche zeigt das ZDF den zweiteiligen Mystery-Thriller "Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi" (Teil 1 und Teil 2 im Streaming ab 27. September). In einem Ausflugslokal am Teufelsstein wird Hochzeit gefeiert. Es ist bereits nach Mitternacht, als der Braut Katharina auffällt, dass ihr Bräutigam Jörg Schuch verschwunden ist. Sie findet ihn in der gespenstischen, alten Rabenmühle – ertrunken und gefesselt an das Mühlrad. Die Freudenstädter Doppelspitze, Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thum) nimmt die Ermittlungen auf.
Die fünfteilige Doku-Serie "Wozu noch ackern? – Landwirtschaft in Gefahr?" im Rahmen von "ZDF-Mittagsmagazin" (im Streaming ab 3. Oktober) begleitet vier Höfe in Bayern und Baden-Württemberg fast ein Jahr – von der Aussaat bis zur Ernte, vom Almauftrieb bis zum Almabtrieb. Das Ziel: Nicht über, sondern mit Landwirten sprechen, die ihren Alltag zeigen, Sorgen und Nöte, Freuden und Erfolge – immer mit der großen Frage: Lohnt sich Landwirtschaft heute noch?
„Eine echte Überraschung“ ist die erste von 24 neuen Folgen der Vorabendserie „Die Rosenheim-Cops“. Alle Folgen sind jeweils eine Woche vor Ausstrahlung im Streaming abrufbar (bis März 2027).
Der Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel hat die Welt verändert: 1200 Israelis werden auf brutalste Weise ermordet, über 240 Menschen werden entführt. Israel holt unter Netanjahus Führung zum Gegenschlag aus – mit verheerenden Folgen für Gaza. ZDFinfo greift im Abendprogramm unterschiedliche Aspekte des Themas in den Dokumentationen "auslandsjournal frontlines: Tel Aviv – Metropole im Krieg", "auslandsjournal – die doku: 2 Jahre nach dem Hamas-Angriff", "Warum Judenhass? – Antisemitismus in Deutschland", "Das System Hamas", "Hamas – Blut und Waffen", "Unit 414 – Schicksalstag 7. Oktober" und "Netanjahu, die USA und der Krieg in Gaza" auf.
Anlässlich der `Woche der seelischen Gesundheit´ widmet sich das ZDF sich in dem Programmschwerpunkt "Psychisch stark – Wege aus der Depression" der Volkskrankheit Depression. In Dokumentationen und weiteren Formaten werden Ursachen, Therapien und persönliche Erfahrungen beleuchtet – mit dem Ziel, Aufklärung zu fördern und Stigmata abzubauen. Beispielhafte Sendungen sind "Einfach Mensch: Claudia und mein Leben mit der Depression" (11. Oktober; im Streaming ab 23. September), die "Terra Xplore"-Ausgaben "Haben jetzt alle ADHS?" (12. Oktober; im Streaming ab 6. Oktober) und "Jan Ullrich – Hochleistung trotz Depression?" (19. Oktober; im Streaming ab 6. Oktober), "37° Leben: Lebensmüde und Hoffnungsvoll" (19. Oktober; im Streaming ab 9. Oktober), "37°: Kampf im Kopf – Leben mit Depression" (21. Oktober; auch im Streaming). "Terra X History: Weltberühmt und depressiv" (21. Oktober; im Streaming ab 10. Oktober), "Terra X: Harald Lesch … und der Kampf gegen Depressionen" (21. Oktober; im Streaming ab 6. Oktober), Beiträge in "Volle Kanne – Service täglich" (10./ 17./ 21.Oktober) und "WISO" (20. Oktober) sowie der Fernsehfilm der Woche "Von uns wird es keiner sein" (20. Oktober; im Streaming ab 9. Oktober). 3sat beteiligt sich an dem Programmschwerpunkt unter anderem im Wissensmagazin "NANO" und mit einer Ausgabe des "NANO Talks" mit Alena Buyx (9./ 16. Oktober).
Rund drei Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund leben in Deutschland. Die "ZDF.reportage: Türken in Deutschland – Zwischen den Kulturen" taucht ein in deutsch-türkische Welten auf der Baustelle, in der Moschee und in der Hauptstadt Berlin. Eines ist für alle klar: Sie sind in Deutschland zu Hause. Und doch bleibt die Frage: Wo ist die Heimat?
Im neuen Samstagskrimi "Friesland – tief im Dreck" (im Streaming ab 4. Oktober) findet Yunus Özlügül (Yunus Cimartpay) beim Sondeln mit einer Bekannten eine Bronzescheibe. Doch schon bald ist die Scheibe verschwunden, und es gibt einen Toten. Die Leeraner Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Ausgerechnet Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) ist der Erbe des Grundstücks, auf dem sich der Fundort befindet.
Das ZDF überträgt den "Opus Klassik 2025" aus dem Konzerthaus Berlin. Désirée Nosbusch führt durch die festliche Gala, während Comedian Fabian Köster im Vorfeld einige der Stars besucht und für überraschende Perspektiven und humorvolle Zwischentöne sorgt.
Idyllische Landschaften, pittoreske Städte, türkisblaues Meer, Trauminseln: 3sat reist einen ganzen Tag lang in den Süden. Am Thementag "Der Traum vom Süden" geht es unter anderem nach Griechenland, nach Florenz, auf italienische Inseln, in die Provence, an die Côte d'Azur und auf die Kanaren.
"Solo für Weiss – Gefährliche Gewässer“ (Fernsehfilm der Woche; im Streaming ab 4. Oktober) ist der zehnte Fall der Krimireihe. Nora Weiss (Anna Maria Mühe) und ihre Kollegen geraten bei einer nächtlichen Drogenübergabe in eine Sackgasse – und kurz darauf wird ein Unternehmer auf seinem Katamaran ermordet. Die Ermittlungen führen zurück zum mutmaßlichen Drogenhändler Peter Probek.
Die Dokumentation "DDR genial – Mangel macht erfinderisch“ erzählt von überraschenden Erfindungen der DDR. Es geht um kleine Geistesblitze und große Einfälle von Menschen, die mit der staatlichen Mangelwirtschaft umgehen müssen und ihren Alltag in einem System voller Widersprüche mit Improvisation meistern. ZDFinfo zeigt am 15. Oktober in den Folgen "Sandmännchen, Malimo & Co", "Lipsi, Plattenbau & Co." sowie "Polyplay, Superfest-Glas & Co." eine erweiterte, dreiteilige Fassung.
"Wendland – Stiller und der Wolf im Schafspelz“ ist der fünfte Fall der Krimireihe. Ein Mann wird von einem Auto erfasst. Alles sieht nach einem Verkehrsunfall mit Todesfolge und Fahrerflucht aus. Doch Fesselspuren und ein rätselhaftes Handy werfen Fragen auf. Kommissar Jakob Stiller (Ulrich Noethen) stößt bei seinen Ermittlungen auf eine geheimnisvolle Frau, deren Interesse an dem Fall ihn zunehmend misstrauisch macht.
Seit der Staatsgründung Israels 1948 prägt der Nahostkonflikt die Geschichte der Region. Kriege, Intifadas, Friedensverhandlungen – und doch ist kein Ende in Sicht. Bis heute schwankt die Region zwischen Hoffnung und Gewalt – mit weitreichenden Folgen für Millionen Menschen. Wird es je Frieden geben? Die dreiteilige Dokureihe "Israel und Palästina – Frieden unmöglich?" in 3sat beleuchtet die Hintergründe des Nahostkonflikts und zeigt, wie die Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte das Leben in der Region prägen.
In ihrem neuen Fall "Stralsund – Ablaufdatum" trifft Kommissarin Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) bei ihrer Jagd nach einem Serientäter, der seinen Opfern ihr Todesdatum eintätowiert, auf viel weibliche Wut, Selbstjustiz und ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit. Die Spur führt in einen Boxclub für Frauen.
Das ZDF zeigt zwei neue Folgen von "Terra X: Welten-Saga" (im Streaming ab 15. Oktober). In "Die Schätze Chinas" begibt sich Historiker Christopher Clark auf eine Reise durch das kulturelle Erbe und die atemberaubenden Landschaften Chinas. Am 26. Oktober zeigt er in "Die Geschichte Indonesiens" die großen Weltkulturerbestätten des Inselstaates zwischen Moderne und Tradition.
Das ZDF zeigt die vierteilige, deutsch-spanische Krimiserie "Weiss und Morales“"als Free-TV-Premiere: Die deutsche BKA-Polizistin Nina Weiss (Katia Fellin) ist zu Besuch bei ihrer Mutter Magarethe (Margarita Broich), die seit über 30 Jahren auf den Kanaren lebt. Als ein deutscher Geschäftsmann tot aufgefunden wird, unterstützt Nina das ansässige Ermittlerteam der Guardia Civil, das von Sergeant Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) geleitet wird.
Pokémon-Karten, Computeruhr und Motorroller – in einer neuen Folge von "Bares für Rares XXL" widmen sich Horst Lichter und sein Expertenteam auf Gut Nettehammer bei Andernach modernen Schätzen, die en vogue sind. Zu Gast sind unter anderen die YouTube- und Podcast-Stars Niklas von Lipzig und David Martin (Die Dudes), die einen Kaugummiautomaten aus den 1970er-Jahren veräußern möchten.
3sat zeigt die Preisverleihung "Blauer Panther – TV & Streaming Award" aus der BMW-Welt München, moderiert von Esther Sedlaczek. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Vergeben werden insgesamt 14 Preise aus fünf Kategorien: Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur/Bildung, Social Media sowie ein Nachwuchs- und ein Ehrenpreis.
Die dreiteilige 3satKulturdoku-Reihe "Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz" widmet sich dem Einfluss queerer Künstlerinnen und Künstler auf die Popkultur. Die erste Folge "I want to break free – Sehnsucht nach Freiheit" führt von Freddie Mercury über David Bowie und Grace Jones bis zur Ballroom-Kultur. Die zweite Folge "Fuck the pain away – Alles ist möglich?" (8. November) blickt auf die 1990er- und 2000er-Jahre, in den die queere Ästhetik im Mainstream ankam. Die dritte Folge "Pink Pony Club – Bubbles & Backlash" (15. November) schließlich zeigt, wie queere Stars und queere Ästhetiken die Popwelt aktuell prägen.
