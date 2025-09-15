ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Oktober 2025

Die Dokumentation "Meine Nacht des Mauerfalls" rekonstruiert die Ereignisse vom 9. November 1989 und lässt ost- und westdeutsche Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen, die den Tag aus ihrem Blickwinkel schildern. Einige davon haben sich aus der "ZDFmitreden"-Community gemeldet und teilen ihre Erinnerungen zum ersten Mal öffentlich. Im Anschluss an den Film überträgt das ZDF aus Saarbrücken den "Festakt zum Tag der Deutschen Einheit". Die Festreden halten Bundeskanzler Merz und die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger. Das ZDF bietet von Ende September bis Mitte Oktober in Web, App und TV sowie in ZDFinfo und in 3sat ein vielfältiges Programm zu "35 Jahre Deutsche Einheit" an.



3sat begleitet das Jubiläum mit einer Reihe von Programmbeiträgen, darunter die Erstaustrahlungen "Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen ihr Schönen" (1. Oktober), "Mein Land will nicht verschwinden" (6. Oktober), sowie die Dokumentation "Im Osten was Neues – 35 Jahre deutsche Einheit (8. Oktober), ebenfalls eine Erstausstrahlung. Am Tag der Deutschen Einheit begibt sich 3sat mit dem Thementag `Grünes Band der Geschichte´ auf eine Reise entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze.



Laut einer Allensbach-Studie glauben 44 Prozent der Deutschen, ihre politische Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Auch US-Vizepräsident Vance kritisiert: "Die Redefreiheit ist in Europa auf dem Rückzug." In "Am Puls mit Mitri Sirin: Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr?" reist Mitri Sirin quer durch die USA und durch Deutschland: Er trifft Menschen, die das Gefühl haben, nicht mehr alles sagen zu dürfen und sich viel zu schnell in eine rechte Ecke gedrängt fühlen. Und er trifft diejenigen, die an die Meinungsfreiheit glauben.



Die wöchentliche Kultursendung "aspekte“ wird 60 Jahre alt. Die Jubiläums-Doku "Kultur, Krawall und Klassiker – das Beste aus 60 Jahren aspekte“ (im Streaming ab 25. September) fasst unvergessliche Momente der "aspekte"-Geschichte zu einer vergnüglichen Zeitreise zusammen.



Seit der Wiederaufnahme der Konzertreihe 2024 bildet der Innenhof von Schloss Neuschwanstein die Kulisse für Aufführungen berühmter Klassiker und innovativer Neuinterpretationen. Das ZDF zeigt in "Neuschwanstein Konzerte 2025" die Highlights aus den fünf Open-Air-Konzerten 2025 mit internationalem Staraufgebot. Alle fünf Konzerte sind bis 3. Januar 2026 auch einzeln im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. 3sat zeigt zudem am 4. Oktober 2025 den ganzen Auftritt von Elīna Garanča.