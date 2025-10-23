Startseite
ZDF-Chronik November 2025

ZDF-Chronik:ZDF-Chronik November 2025

"Helen Dorn - Schuld und Sühne": Helen Dorn (Anna Loos) steht draußen. Im Hintergrund halten Polizisten die Demonstranten auf.
"Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt": Eske Willerslev ist Evolutionsgenetiker und steht bei einer Expedition auf einer eisfreien Fläche, hinter ihm erstreckt sich eine schnee- und eisbedeckte Landschaft.
"Sarah Kohr - Im Schatten": Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) steht mit verängstigtem Blick und blutender Wunde an ihrer Lippe vor Hannes Kosinski (Mathis Landwehr), der sie an den Hals fasst und mit einer Waffe bedroht.
"Reproduktion": Eine Frau in Unterwäsche sitzt mit übereinandergeschlagenen Beinen in einem Atelier auf einem Hocker. In der rechten Armbeuge hält sie einen Säugling, mit dem linken Arm einen weiteren Säugling an ihrer linken Schulter. Um sie heruium vier Maler:innen an ihren Staffeleien.
"frontal-Dokumentation: Operation Apollo - Die Pager Attacke des Mossad": Nachgestellte Szene, Nahaufnahme: Zwei Hände in Handschuhen halten einen Pager.
"Überleben in Auschwitz": Helen Spitzer, eine ältere Dame, liegt zu Hause in einem Krankenbett. David Wisnia, ein älterer Herr, sitzt an ihrem Bett und hält ihre Hand. Beide schauen in die Kamera.
Typical für den Orange Day: Gesicht einer jungen Frau mit Punktstrahler in dunkler Umgebung angestrahlt und daneben der Schriftzug "Alle Augen auf!"
"Tatort Land: Rettung aus häuslicher Gewalt": Miriam steht am See und schaut in die Ferne. Hinter ihr ist die Böschung, dahinter ein Steg mit Segelbooten und ein Bootshaus.
"Verbrechen! True Crime mit Sarah Tacke - Gefangen im Rotlicht": Sarah Tacke steht auf einem Gehweg und blickt in die Kamera. Im Hintergrund steht eine Prostituierte an eine Wand gelehnt. Neonreklamen tauchen die Straße in rötliches und gelbliches Licht.
"Katharina Tempel - Was wir begehren": Katharina Tempel (Franziska Hartmann) und Volker Tempel (Florian Stetter) stehen sich Kopf an Kopf gegenüber und schauen sich an.
"plan b: Re:turn - Schweigen brechen, Leben retten": Nahaufnahme: Said Ibrahim steht am Mikrofon.
"Weil du mir gehörst! - Wenn Männer ihre Frauen töten": Jochen Breyer steht in einem abgedunkelten Raum und schaut in die Kamera. Im Hintergrund stehen mehrere Stühle, ein weißer Stuhl wird angestrahlt.
"Der Quiz-Champion": Johannes B. Kerner, Katrin Müller-Hohenstein, Jürgen von der Lippe, Wigald Boning, Barbara Hahlweg und Thomas Gottschalk im Studio vor dem Logo des "Quiz-Champion".
Pia Osterhaus steht in einer Großküche und hält eine fertige Pizza im Karton in der Hand. Sie schaut lächelnd in die Kamera. Im Hintergrund fährt ein Mopedfahrer mit Lieferung.
"Terra X: Orcas der Antarktis - Jäger im Eis": Ein Orca taucht vor einer Eisscholle auf der ein Seeleopard liegt auf.
"Herbertstraße": Keyvisual
"UN-Klimakonferenz COP30": Abfotografiertes COP30-Logo.
"planet e.: Durchbruch oder Scheitern - Wo steht der globale Klimaschutz?": Rauchschwaden aus Industrieschloten im Hintergrund vor orangegetöntem Abendhimmel. Im Vordergrund ein Windrad.
"WISO-Dokumentation: Expedition Amazonas - Brasiliens Regenwald und die globale Klima-Krise": Collage aus einem Porträt von Sherif Rizkallah, einem Touristenboot auf dem Amazonas, Tieren und Pflanzen.
"Sturm kommt auf": Julius Kraus (Josef Hader) hält einen Brief in der Hand.
"Der Kommissar und der See – Das fremde Kind": Robert Anders (Walter Sittler) kniet hinter der am Boden liegenden Hannah Brunner (Laeni Geiseler) auf der Straße. Im Hintergrund steht ein Auto auf der Straße, eine Person steht in der Unschärfe an einer geöffneten Tür.
"Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann-Zwillinge": Keyvisual
"Wilsberg - Phantomtod": Jana Haumann (Lilly Charlotte Dreesen) und Merle (Janina Fautz) sitzen an einem Tisch und bedienen eine Computer-Maus und eine Tastatur, während sie gebannt auf die beiden Bildschirme vor sich starren. Wilsberg (Leonard Lansink) steht hinter ihnen und blickt ebenfalls auf die Monitore, auf denen unter anderem eine dunkle Silhouette einer Person zu sehen ist.
"Eine fast perfekte Bescherung": Bodo Hartmann (Steve Windolf) und Liz Schott (Christine Eixenberger) stehen auf einer Schulbühne hinter einem überdimensional großen Geschenkpaket und betrachten den Inhalt überrascht und amüsiert. Links hinter ihnen befindet sich ein geschmückter Weihnachtsbaum aus Pappe.
"Weihnachten im Olymp (AT)": Keyvisual
"Dahlmanns letzte Bescherung": Leander Dahlmann (Heino Ferch), Therese Dahlmann (Anja Kling), Jochen Dahlmann (Jürgen Vogel) sitzen an einer festlich gedeckten Tafel vor einem geschmückten Weihnachtsbaum. Neben der Tafel stapeln sich Geschenke und ein geschlossener Koffertresor. Auf der weißen Tischdecke erkennt man einen großen Blutfleck, zwei Beine ragen unter der Tischdecke hervor. Auch der Boden ist von einer großen Blutlache bedeckt.
"Expedition Anden - Gebirge in Bewegung": Colin Devey lehnt an einem Stein in einer wüstenartigen Landschaft.

Helen Dorn - Schuld und Sühne

Helen Dorn (Anna Loos) ermittelt bei einer Demonstration.



