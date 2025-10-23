ZDF-Chronik:ZDF-Chronik November 2025
In ihrem neuen Fall "Helen Dorn – Schuld und Sühne“ wird John Kammgardt, Chef der Industrie- und Handelskammer und schwerreicher, weltweit im Energiesektor operierender Unternehmer auf seinem großzügigen Anwesen vom Pfeil eines Jagdbogens getötet. Eine erste Spur führt die Hamburger LKA-Ermittlerin (Anna Loos) zu Klaus Jellinek, einem kampferprobten ehemaligen KSK-Soldaten.
In der preisgekrönten Dokumentation "Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt" begibt sich "Terra X" auf eine faszinierende Zeitreise in die Tiefen der Erdgeschichte. Im Zentrum steht der dänische Evolutionsgenetiker Eske Willerslev mit einer Idee, für die er am Anfang seiner Karriere nur Spott erntet: aus Dreck, Eis und der Umwelt Erbgut zu extrahieren, sogenannte Dirt- oder auch Umwelt-DNA.
"Sarah Kohr – Im Schatten“ (im Streaming ab 27. Oktober) beginnt mit einem Amoklauf in einem Supermarkt. Noch vor dem SEK ist Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) zur Stelle und verfolgt den in Militäruniform gekleideten Täter. Von Sarah in die Enge getrieben, richtet er sich selbst. Das einzige zu beklagende Opfer des Amoklaufs ist IT-Fachmann Malik Otark. Die Spur des Täters führt in die nahegelegene Bundeswehrkaserne.
Anlässlich der "49. Duisburger Filmwoche" (3. bis 9. November 2025), dem Festival des Dokumentarfilms aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, präsentiert 3sat mit "Dear Beautiful Beloved“ (3. November), "Brunaupark“ (10. November) und "Reproduktion“ (17. November) drei Filme aus dem Festivalprogramm 2024 und vergibt vor Ort zum 30. Mal den von den vier 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRG und ARD gestifteten 3sat-Dokumentarfilmpreis für den besten deutschsprachigen Dokumentarfilm aus dem diesjährigen Festivalprogramm.
Der Mossad schaltet im September 2024 mit der Zündung manipulierter Pager die Kommandoebene der Terrororganisation Hisbollah aus. Es werden tausende Hisbollah-Mitglieder verletzt, rund 40 Menschen werden getötet. Die "frontal-Dokumentation“ "Operation Apollo – Die Pagerattacke des Mossad“ rekonstruiert minutiös, wie es zu dem Angriff kam, der letztlich zur Neuordnung des Nahen Ostens führte.
Die Doku "Überleben in Auschwitz“ erzählt die Geschichten von Opfern und Tätern, deren Wege sich im KZ Auschwitz kreuzen. Darunter Anita Lasker-Wallfisch, das heimliche Liebespaar Helen Spitzer und David Wisnia und der SS-Arzt Josef Mengele. Sie begleitet die Geschichten der Häftlinge und Täter über die Befreiung von Auschwitz hinaus und zeigt, wie die Gefangenen die Todesfabrik überlebt haben und wie mit ihren Peinigern nach dem Zweiten Weltkrieg verfahren wird. 3sat zeigt zum Gedenken an die Novemberpogrome unter anderem das Filmdrama "Der Passfälscher“, dessen Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht, in Erstausstrahlung.
Am 25. November 2025 ist der internationale Orange Day – der Tag, der auf Gewalt an Frauen aufmerksam macht und ein Zeichen dagegensetzt. Das ZDF begleitet diesen Tag mit einem umfangreichen Programmangebot im November – in Web, App und TV sowie in ZDFinfo und in 3sat. Am Tag selbst sendet das ZDF zwei Dokumentationen mit Jochen Breyer und Sarah Tacke sowie einen "37°"-Film. Über die Notwendigkeit und Bedeutung, sich gegen Gewalt an Frauen zu engagieren, berichten außerdem die Magazin- und Nachrichtensendungen des ZDF sowie ZDFheute. Die Collection im ZDF-Streaming-Portal ist unter gegengewaltanfrauen.zdf.de ab 15. November 2025 abrufbar.
Seit 2012 und damit seit mehr als 13 Jahren und 71 Folgen ist "Der Quiz-Champion“ mit Johannes B. Kerner im Programm des ZDF. In der aktuellen Ausgabe treten die Kandidaten gegen Jürgen von der Lippe (Literatur und Sprache), Wigald Boning (Erdkunde), Katrin Müller-Hohenstein (Sport), Thomas Gottschalk (Film und Fernsehen) und Barbara Hahlweg (Zeitgeschehen) an.
Liefer-Apps sind heutzutage wie eine Fernbedienung für Essen – schnell, bequem und einfach. In der Dokumentation "Nice Price – Die Tricks der Lieferdienste“ in ZDFinfo (im Streaming ab 27. Oktober)deckt Pia Osterhaus gemeinsam mit Experten, Brancheninsidern und Kunden auf, mit welchen psychologischen Verkaufsmethoden die Lieferplattformen an unserer Bequemlichkeit verdienen
"Terra X: Orcas der Antarktis – Jäger im Eis“ zeigt die hoch intelligente Jagdtechnik der Schwertwale und geht der Frage nach, wie dieses komplexe Wissen weitergegeben wird.
Manuela Freitag ist die dienstälteste Domina auf der Hamburger Reeperbahn. In der dreiteiligen Dokuserie "Herbertstraße – Geschichte einer Domina“ (ab sofort auch im Streaming) erzählt sie die Geschichte ihres bewegten Lebens und von ihrer Arbeit als Prostituierte. Ein Teil der Serie besteht aus Spielszenen, hinzu kommen Archivmaterialien. Auch Weggefährten und Experten kommen zu Wort.
Die 30. UN-Klimakonferenz COP30 findet vom 10. bis zum 21. November 2025 im brasilianischen Belém statt. 200 Staaten, Indigene und NGOs verhandeln dort über konkrete Schritte. Ziel bleibt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das ZDF und 3sat berichten in ihren Nachrichten- und Magazinsendungen und liefern Hintergrundinformationen in Reportagen und Dokumentationen. Die "planet e.“- Dokumentation "Durchbruch oder Scheitern: Wo steht der globale Klimaschutz?“ (9. November) besucht Projekte in Amerika, Europa und China und zeigt, wie stark unterschiedlich mit den Folgen der Klimaveränderung umgegangen wird. In der WISO-Dokumentation "Expedition Amazonas – Brasiliens Regenwald und die globale Klimakrise“ (10. November) begeben sich Reporter Sherif Rizkallah und die Wissenschaftlerin Mira Pöhlker, Professorin an der Universität Leipzig auf Spurensuche. Lösungen bei Extremwetter weltweit zeigt die "plan b"-Dokumentation "Wenn das Wasser kommt" (16. November). Die lange Nacht zur Klimakonferenz (12. November) bündelt noch einmal alle Dokumentationen zur COP30. Auch das 3sat-Wissenschaftsmagazin "NANO" ist vor Ort und berichtet werktäglich. Am 21. November fragt "NANO Spezial" "Weltklimakonferenz – Was bringt das ewige Verhandeln?".
Regisseur Matti Geschonneck inszenierte das zweiteilige Historiendrama "Sturm kommt auf“ (im Streaming ab 3. November) mit Josef Hader in der Hauptrolle des Schusters Julius Kraus,nach dem Roman "Unruhe um einen Friedfertigen" von Oskar Maria Graf. Der Zweiteiler, der den aufkommenden Faschismus in der Provinz in der Zeit von 1918 bis 1933 thematisiert, wird im Rahmen des senderübergreifenden Programmakzents "Gegen das Vergessen – 80 Jahre Kriegsende"
Zum 70. Jahrestag der Gründung der Bundeswehr findet nach der Gründung ein öffentliches Gelöbnis zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Loebe-Haus statt. Die Reden halten Verteidigungsminister Boris Pistorius und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das ZDF überträgt die Veranstaltung unter dem Titel "70 Jahre Bundeswehr – Feierliches Gelöbnis in Berlin“. Die Sendung moderiert Shakuntala Banerjee.
In "Der Kommissar und der See – Das fremde Kind“ (im Streaming ab 5. November) läuft Kommissarin Annika Wagner und dem ehemalige Kommissar Robert Anders plötzlich ein Mädchen vor ihr Auto. Es wird schwer verletzt und im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Die Identität ist bald geklärt: Hannah Brunner. Doch von den Eltern fehlt jede Spur. Während Annika Wagner versucht, die Bewegungen der Familie Brunner zu rekonstruieren, verfolgt Robert Anders eine eigene Spur.
Heiko und Roman Lochmann, bekannt geworden als Die Lochis, zählten zu den größten Teenie-Stars Deutschlands. Mit 20 beenden sie ihre Karriere als Youtuber und starten unter dem Namen HE/RO einen Neuanfang als Musiker. Die fünfteilige Doku-Serie "Teenstar Dilemma - Die Reise der Lochmann Zwillinge" in ZDFneo. (im Streaming ab 1. November) begleitet die Zwillingsbrüder über mehrere Jahre hinweg auf ihrem Weg raus aus der Popverpackung, rein ins echte Leben.
Im Mittelpunkt von "Wilsberg – Phantomtod“ steht das aktuelle Thema KI. Studentin Jana Haumann will eine Sprachaufnahme eines digitalen Sprachassistenten mit einer Mordankündigung gehört haben. Doch bevor sie die Aufnahme jemandem zeigen kann, wird ihr Laptop gestohlen. Hilfesuchend wendet sie sich an Privatdetektiv Wilsberg. Kommissar Overbeck versucht unterdessen, einem KI-Kommissar die Dienstvorschriften der Polizei nahezubringen.
Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit sind im ZDF Streaming-Portal ab sofort die weihnachtliche, romantische Herzkino-Komödie "Eine fast perfekte Bescherung“ (Sendung 14. Dezember), "Weihnachten im Olymp“ (Sendung 25. Dezember) und der Weihnachtskrimi "Dahlmanns letzte Bescherung“ nach Motiven von Agatha Christie (Sendung 22. Dezember) abrufbar. Ab 1. Dezember steht zudem die zweite Staffel der ZDF belgischen Romantic Comedy-Serie "Single Bellls – 12 Dates till Christmas“ (Sendung 7. Dezember in ZDFneo) im Streamingportal zum Abruf bereit.
Die Anden sind das längste Gebirge der Welt – und geologisch so aktiv wie kaum ein anderes. Ihre vielfältigen Landschaften unterliegen einem ständigen Wandel. In der zweiteiligen "Terra X“-Doku "Expedition Anden – Gebirge in Bewegung“ begibt sich Geologe Colin Devey auf Expedition, um die Kräfte des Erdinneren zu erforschen. Im zweiten Teil reist er von den Gletschern Patagoniens bis in die Atacama-Wüste und erkundet, wie Wind, Eis und Wasser die Anden formen.
< Chronik Oktober 2025
> Chronik Dezember 2025