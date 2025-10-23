ZDF-Chronik: ZDF-Chronik November 2025

Die 30. UN-Klimakonferenz COP30 findet vom 10. bis zum 21. November 2025 im brasilianischen Belém statt. 200 Staaten, Indigene und NGOs verhandeln dort über konkrete Schritte. Ziel bleibt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das ZDF und 3sat berichten in ihren Nachrichten- und Magazinsendungen und liefern Hintergrundinformationen in Reportagen und Dokumentationen. Die "planet e.“- Dokumentation "Durchbruch oder Scheitern: Wo steht der globale Klimaschutz?“ (9. November) besucht Projekte in Amerika, Europa und China und zeigt, wie stark unterschiedlich mit den Folgen der Klimaveränderung umgegangen wird. In der WISO-Dokumentation "Expedition Amazonas – Brasiliens Regenwald und die globale Klimakrise“ (10. November) begeben sich Reporter Sherif Rizkallah und die Wissenschaftlerin Mira Pöhlker, Professorin an der Universität Leipzig auf Spurensuche. Lösungen bei Extremwetter weltweit zeigt die "plan b"-Dokumentation "Wenn das Wasser kommt" (16. November). Die lange Nacht zur Klimakonferenz (12. November) bündelt noch einmal alle Dokumentationen zur COP30. Auch das 3sat-Wissenschaftsmagazin "NANO" ist vor Ort und berichtet werktäglich. Am 21. November fragt "NANO Spezial" "Weltklimakonferenz – Was bringt das ewige Verhandeln?".