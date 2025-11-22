Büste einer Frau mit Rissen, die durch die Kintsugi-Technik repariert sind.

Alle Augen auf! Gegen Gewalt an Frauen

Spiked: Unsichtbarer Albtraum

  • Gesellschaft
  • Dokumentation
  • erkenntnisreich
  • UT
  • 2 Teile
  • 2025

Unsichtbar, geruchlos, heimtückisch: K.-o.-Tropfen machen Frauen wehrlos. Die Opfer werden vergewaltigt und kämpfen oft jahrelang gegen Traumata an.

Katharina Tempel
Was wir begehren
  • Krimi
  • Serie
  • packend
Katharina Tempel
Was wir begehren
  • ADUT12
  • 2025

Kriminalkommissarin Katharina Tempel, Hauptkommissar Georg König und ihre Kollegin Dela Tahiri bekommen es in ihrem neuen Fall mit einem gefährlichen Serienvergewaltiger zu tun.

Re:turn - Femizide

RE:TURN

  • Gesellschaft
  • Reportage
  • intensiv
RE:TURN
  • UT
  • 20.11.2025

Wie schützen wir Betroffene vor häuslicher Gewalt? Wie reagieren wir in schwierigen Situationen? Ein Promi mit ähnlichen Erfahrungen leiht den Dokus seine Stimme und zeigt Perspektiven und Lösungen.

ZDF

FIGHT - Gesichter der Stärke

  • Gesellschaft
  • Dokumentation
  • inspirierend
FIGHT - Gesichter der Stärke
  • UT
  • 21.11.2025

7 Portraits – 7 Schicksale – 7 Kämpfe. Ob Sportlerin, Designerin oder Anwältin. Sie alle haben Gewalt erlebt – heute kämpfen sie für andere. Die auslandsjournal-Doku-Serie über Mut und Widerstand.

37 Grad Kurzreportagen
Schweigen brechen: Zwei Mal vergewaltigt
  • Gesellschaft
  • Reportage
  • erschütternd
37 Grad Kurzreportagen
Schweigen brechen: Zwei Mal vergewaltigt
  • 17.11.2025

Mara wurde als 18-jährige Zeitsoldatin zweimal vergewaltigt. Die Täter wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Doch die Folgen der Tat spürt Mara bis heute.

RE:TURN

Re:turn - Femizide
  • Gesellschaft
  • Reportage
  • intensiv
  • UT
  • 20.11.2025
  ZDF

Wie schützen wir Betroffene vor häuslicher Gewalt? Wie reagieren wir in schwierigen Situationen? Ein Promi mit ähnlichen Erfahrungen leiht den Dokus seine Stimme und zeigt Perspektiven und Lösungen.

Alle Augen auf! Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen. Der ZDF-Schwerpunkt zum Orange Day.

Gewalt gegen Frauen und Mädchen steht am internationalen Orange Day im Fokus. Der 25. November ist der von den Vereinten Nationen aufgerufene Internationale Tag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und wird "Orange Day" genannt. Die Farbe Orange steht dabei symbolisch für eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Was können Betroffene tun, um aus der Gewaltspirale heraus zu kommen? Welche Hilfe gibt es, was können wir als Gesellschaft von den Opfern lernen?

Erste Anlaufstellen und Hilfsangebote bei häuslicher Gewalt, partnerschaftlicher Gewalt oder Stalking:  

- Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen", kostenlos und rund um die Uhr, auch als Beratung für Frauenhäuser. Tel.: 116 016, Online: www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen    

Frauenhäuser und Beratungsstellen: regional abrufbar über Bundes- und Landesnetz. www.frauenhauskoordinierung.de

Täterberatungsstelle Häusliche Gewalt: www.bag-taterarbeit.de Beratungsstellen | Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V.

- Infobroschüre "Femizide verhindern" zum kostenlosen Download: www.frauen-gegen-gewalt.de/de/broschueren-und-buecher/femizide-verhindern.html   

- Polizeiliche Informationen zu Femiziden: www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/femizid-wenn-maenner-frauen-toeten/   

- Polizeiliche Informationen zu Partnerschaftsgewalt: polizei.nrw/artikel/partnerschaftsgewalt-ist-keine-privatangelegenheit    

Hilfezeichen

Das Handzeichen für Hilfe wurde speziell für Situationen entwickelt, in denen eine Person in Gefahr ist, insbesondere häusliche Gewalt, und nicht sprechen kann oder will. Wer das Zeichen sieht, sollte die Polizei informieren.

Handfläche zeigen: Hebe die Hand mit der Handfläche nach außen, also zum Gegenüber. Daumen einklappen: Klappe den Daumen in die Handfläche um, sodass er flach liegt. Finger schließen: Schließe die restlichen vier Finger über den Daumen.

Was Sie tun sollten, wenn Sie das Zeichen sehen

Polizei rufen: Notruf 110. Details angeben: Ort und Uhrzeit der Beobachtung, Beschreibung der Person (Kleidung, Aussehen), Name oder Kennzeichen des Autos, Richtung, in die die Person gegangen ist.

Weitere Hilfsmöglichkeiten

Codewörter: In einigen Bars und Restaurants gibt es Codewörter wie „Ist Luisa hier?“, um unauffällig Hilfe anzufordern. Apotheken-Code: In Apotheken kann man das Codewort „Maske 19“ nennen, um den Notruf zu verständigen.