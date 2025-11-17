Das Schweigen brechen: Zwei Mal vergewaltigt

Mara war 18 Jahre alt und diente als Zeitsoldatin bei der Bundeswehr, als sie zweimal vergewaltigt wurde. Die Taten sowie die Schuld der Täter sind zweifelsfrei bewiesen, beide Männer wurden zu Haftstrafen verurteilt. Doch obwohl die juristische Aufarbeitung abgeschlossen ist, begleitet Mara das Erlebte bis heute. Männer in Uniform lösen bei ihr bis heute Panik aus.

Leben mit der Angst

„Ich habe Ängste. Ich überlege mir vorher genau, was ich mache, wohin ich gehe, wie viele Menschen dort sein werden. Ich gehe nicht mehr unbeschwert und spontan durch meine Welt“, sagt die heute 26-Jährige. Aus einer kurzen Liaison nach der Tat stammt ihre Tochter. „Ich habe mich auf einen Mann eingelassen, um endlich wieder etwas fühlen zu können – aber das kann ich bis heute nicht.“

Auf der Suche nach Hilfe

Vor der Verhandlung wurde ihr geraten, keine Therapie zu beginnen, um vor Gericht „authentisch“ zu wirken. Erst nach der Verurteilung beginnt Mara, nach einer Traumatherapeutin zu suchen. Doch die Suche ist schwierig: Es gibt viel zu wenige spezialisierte Behandlungsplätze. Vor einigen Wochen informierte die Kriminalpolizei sie darüber, dass einer der Täter entlassen wurde – eine Nachricht, die erneut vieles in ihr auslöst.