FIGHT - Gesichter der Stärke - Kenia: Joan - Läuferin der Hoffnung
- 2025
auslandsjournal
Läuferinnen aus Kenia sind internationale Stars. Zuhause erleben sie oft Ausbeutung und Gewalt. Nach dem Mord an ihrer Freundin hilft Läuferin Joan jungen Athletinnen, sich gegen Trainer zu wehren.
