Läuferinnen aus Kenia sind internationale Stars. Zuhause erleben sie oft Ausbeutung und Gewalt. Nach dem Mord an ihrer Freundin hilft Läuferin Joan jungen Athletinnen, sich gegen Trainer zu wehren.

