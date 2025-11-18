Patriarchale Strukturen, übersteigertes Besitzdenken, die sogenannte Familienehre – fast immer spielt einer dieser Gründe eine Rolle, wenn Frauen von ihnen nahestehenden Menschen angegriffen werden. Die Männer fühlen sich im Moment der Tat im Recht.

Trotz Anzeigen und Hilfsappelle

In München wurde eine Frau vier Jahre lang von ihrem Ex-Freund und späteren Mörder verfolgt, bedrängt und bedroht. Mehrfach erstattete sie Anzeige, verteilte sogar Zettel mit Hilferufen in ihrem Umfeld. Doch im August 2016 starb die 45-Jährige durch zahlreiche Messerstiche im Treppenaufgang ihres Wohnhauses.



Carina überlebte die Trennung von ihrem deutlich älteren Freund nur wenige Tage. Mit 15 lernte sie ihn kennen; ein Jahr lang war das Paar glücklich. "Dann wurde er immer eifersüchtiger und kontrollbesessen. Die Trennung fiel Carina nicht leicht, aber danach fühlte sie sich befreit.", erzählt Carinas beste Freundin. Mit einem Trick lockte der Ex-Freund Carina in den Wald, erdrosselte sie und versuchte, ihre Leiche zu verbrennen.

Fast jeden Tag wird eine Frau ermordet

Saadiya wurde Opfer eines sogenannten Ehrenmordes. Die junge Mutter wurde von ihrem Ehemann verdächtigt, eine Affäre zu haben. Er tötete nicht nur den vermeintlichen Nebenbuhler, sondern verletzte auch seine Frau mit zahlreichen Messerstichen so schwer, dass sie starb. Die damals achtjährige Tochter musste die Tat mit ansehen. Später stellte sich heraus, dass Saadiya ihre angebliche Affäre nur flüchtig kannte. Der Täter sowie vier seiner Brüder und Cousins wurden verurteilt, teils zu lebenslanger Haft.



So wie diese drei sind allein im Jahr 2023 360 Frauen in Deutschland Opfer eines Femizids geworden. Das heißt, fast jeden Tag des Jahres kam es zur gezielten Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts und patriarchaler Denkmuster der Täter, und das in jeder Alters- und Gesellschaftsschicht.



"Was die Täter eint, ist ihre Erfahrung, dass Gewalt als probates Mittel zur Konfliktlösung taugt. Was sie selber als Kind erfahren haben, leben sie als Erwachsene aus.", so Prof. Dr. Deborah Felicitas Hellmann, Professorin für Psychologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.