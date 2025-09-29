ZDF
Owen Ansah – Der schnellste Deutsche aller Zeiten
- Sport
- Reportage
- inspirierend
Eine Zeit für die Ewigkeit: Owen Ansah ist als erster Deutscher überhaupt die 100 Meter in unter 10 Sekunden gelaufen. Die Doku begleitet ihn auf dem Weg zur Leichtathletik-WM 2025 in Tokio.
