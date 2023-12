„Wir haben unsere NAT Frühstücksflakes sowohl in Deutschland als auch in anderen Märkten wie der Schweiz oder Frankreich ausgelistet. In Deutschland wurde das Produkt aufgrund der geringen Nachfrage der Verbraucher:innen bereits im frühen Sommer 2023 aus dem Sortiment genommen. Durch zögerliche Abverkäufe können sich in vereinzelten Märkten noch Restposten befinden.



Der Mais stammt aus Polen und wird ebenfalls in Polen verarbeitet. Alle unsere Lieferanten müssen den Nestlé Responsible Sourcing Standard erfüllen, auch in Bezug auf gute landwirtschaftliche Praktiken. Um die strikte Einhaltung der geltenden Vorschriften zu gewährleisten, verlangen wir von unseren Lieferanten, dass sie nur gesetzlich zugelassene Pestizide in der Landwirtschaft verwenden. Um unsere hohen Standards für Lebensmittelsicherheit und -qualität aufrechtzuerhalten, überwachen wir weltweit die Rückstandshöchstgehalte (MRL) in unseren Rohstoffen.



Warum wird das Produkt doppelt verpackt – mit zusätzlichem Umkarton? Um die Flakes vor Sonneneinstrahlung / äußeren Einflüssen zu schützen. Zudem, um weiteren Bruch (Brösel) der Cornflakes zu vermeiden.



Bei Cerealien ist die verwendete Verpackungsgröße erforderlich, um die Produkte in der Produktion auf einer Hochgeschwindigkeits-Verpackungslinie einwandfrei abzufüllen. Mit der einwandfreien Versiegelung können wir die erforderliche Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit des Produktes gewährleisten. Cerealien haben im Laufe des Verpackungs- bzw. Abfüllprozesses ein höheres Schüttvolumen. Das Produktvolumen verdichtet sich im Zuge des Transports und bei der senkrechten Lagerung im Handel sowie zu Hause, was zu einem größeren Kopfraum in der Verpackung führt.



Unsere Packung schützt darüber hinaus die Einlage vor Brüchen. Denn bei NAT Leckere Frühstücksflakes handelt es sich um feine Frühstücksflocken, die anfällig sind zu brechen.



Der Karton stammt aus nachhaltig kontrollierten Quellen und folgt den Nestlé-Richtlinien zur nachhaltigen Beschaffung von Papier und Karton. Der Kartonlieferant hat seinen Sitz in Polen und verwendet als Rohstoff einen finnischen Zellstoff aus verifizierten, entwaldungsfreien Quellen. Das für die Herstellung der Wellpappe verwendete Rohmaterial ist recycelter Karton von einem Lieferanten mit Sitz in Polen.



Die Kunststoff-Tüte besteht aus recycelfähigem Monomaterial. Der Rohstoff für den Karton stammt aus nachhaltig kontrollierten Quellen und folgt den Nestlé-Richtlinien zur nachhaltigen Beschaffung von Papier und Karton.



Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte haben für uns höchste Priorität. Unsere Cerealien-Produkte sind sicher und erfüllen alle Qualitäts-, Sicherheits- und Rechtsstandards. Wir setzen uns dafür ein, die Acrylamidmenge in unseren Produkten weiter zu reduzieren. Wir prüfen stetig, wie wir unsere Rezepturen und die Art der Herstellung unserer Cerealien ändern können, um den Gehalt an Acrylamid zu verringern. Der Anteil von fast 50 Prozent Vollkornmais im Produkt führt, verglichen mit Produkten ohne Vollkornanteil, zu höheren Acrylamidwerten im Endprodukt. Der Großteil des Asparagins befindet sich in der Aleuronschicht, die ziemlich weit außen im Korn angesiedelt ist. Aus diesem Grund ist Asparagin mehrheitlich nur in dunkleren Mehlen enthalten.