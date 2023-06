„Der Anteil an grünlandbasierter Fütterung hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der geografischen Lage des Betriebs, der Jahreszeit, dem Wetter und dem Vorhandensein von Weideflächen. Viele unserer Betriebe haben zu 100 % eine grünlandbasierte Fütterung. Einige nördliche Betriebe haben einen geringeren Anteil, da sie mehr ackerbasierte Flächen haben. Vor allem in den wärmeren Monaten vom Frühling bis Frühherbst wird vorwiegend auf Weideflächen oder Grünland gefüttert. In den kälteren Monaten wird auf Heu und Silage als Hauptfuttermittel zurückgegriffen.



Gras und andere Weidepflanzen, die auf dem Grünland wachsen, erhalten eine ausreichende Menge an Kohlenhydraten, Proteinen und anderen Nährstoffen, um die Bedürfnisse der Milchkühe zu decken. Schlussendlich ist die Fütterung und die Zugabe von Kraftstoffen aber den Milchlieferanten überlassen.



Der Anteil an grünlandbasierter Fütterung für das Einzugsgebiet der Milchlieferanten, dessen Milch zur Herstellung des Produktes „REWE Beste Wahl Mozzarella mindestens 45 % Fett i. Tr., 200g / 125 g verwendet wird, liegt ca. bei 70-80%.“