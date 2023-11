Die Eier für unser Produkt MAGGI Semmelknödel stammen aus Bodenhaltung. Das eingesetzte Palmfett stammt aus zu 100 % RSPO zertifiziertem Anbau.

In unserer Palmöl Lieferkette setzen wir auf die Zertifizierung des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dieser ist der heute am weitesten verbreitete Standard im Palmöl-Sektor und wurde 2004 auf die Initiative des WWF gegründet. Als Mitglied des RSPO halten wir uns an die Grundsätze, die für eine nachhaltige Produktion von Palmöl definiert wurden. Diese Grundsätze sind zugleich auch der Zertifizierungsstandard die wir als eine Mindestanforderung an unsere Lieferanten stellen. So beziehen wir in Deutschland zu 100% RSPO zertifiziertes Palmöl (segregiert). Um sicherzustellen, dass das von uns gekaufte Palmöl aus nachhaltiger Produktion stammt und frei von Entwaldung ist, arbeiten wir mit unseren Partner:innen und Palmöl-Lieferanten mithilfe von Instrumenten wie beispielsweise Zertifizierung, Vor-Ort-Bewertungen und Satellitenüberwachung (z.B. Starling) zusammen.

Wir wissen, dass eine nachhaltige Palmölproduktion nicht nur durch Maßnahmen innerhalb unserer Lieferkette erreicht werden kann. Deshalb arbeiten wir vor Ort mit Branchenkollegen, Nichtregierungsorganisationen und lokalen Regierungen zusammen. Beispielsweise unterstützen wir aktiv eine Initiative in der Region Aceh (Nord Sumatra) zum Schutz des Leuser-Ökosystems. Diese Initiative, die von der Earthworm Foundation koordiniert wird, zielt darauf ab, eine widerstandsfähige Landschaft zu schaffen, die ein Gleichgewicht zwischen Rohstoffproduktion, Walderhaltung, nachhaltigem Lebensunterhalt und guten sozialen Praktiken und Arbeitsbedingungen herstellt. Weitere Projekte mit der Earthworm Foundation unterstützen wir in Riau (Sumatra) und Sabah (Borneo). Weitere Informationen finden Sie auch in der aktuellen Ausgabe unseres globalen Creating Shared Value and Sustainability Reports (z.B. S. 30).

Aufbauend auf unserem langjährigen Engagement für die Achtung und Förderung der Land- und natürlichen Ressourcenrechte, und auch als Teil unserer strategischen Pläne im Rahmen des Schutzes der Menschenrechte, zielen wir stets darauf ab, unsere Arbeit weiter voranzutreiben. Anfang dieses Jahres haben wir unsere Aktionspläne für diesen Bereich vorgelegt, zu denen auch der Schutz und die Wahrung der Landrechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaften gehört. Lesen Sie bitte mehr über unsere Arbeit hier: Indigenous people's & community land rights | Nestlé Global (nestle.com)