Der Hamburger SV ist nach sieben Jahren zurück in der Bundesliga. Spieler, Fans und Verein haben eine emotionale Reise hinter sich – geprägt von Hoffnung, Schmerz und tiefer Verbundenheit.



Die sechsteilige Doku-Serie begleitet den HSV über eineinhalb Jahre bis zum langersehnten Aufstieg. Sie zeigt den Klub sowohl am Abgrund als auch im Moment der Erlösung und gewährt dabei authentische Einblicke in eine Welt, die Kameras sonst verborgen bleibt.



Sommer 2024: Wieder einmal geht der HSV als großer Aufstiegsfavorit in die neue Saison. Anfangs läuft es gut, doch dann bricht die Mannschaft ein. Platzt der große Traum erneut? Und vor allem: Ist Trainer Baumgart noch der richtige Mann?



Vier weitere Folgen "Always Hamburg" werden direkt im Anschluss ausgestrahlt.