Der Hamburger SV ist nach sieben Jahren zurück in der Bundesliga. Spieler, Fans und Verein haben eine emotionale Reise hinter sich – geprägt von Hoffnung, Schmerz und tiefer Verbundenheit.



Die sechsteilige Doku-Serie begleitet den HSV über eineinhalb Jahre bis zum langersehnten Aufstieg. Sie zeigt den Klub sowohl am Abgrund als auch im Moment der Erlösung und gewährt dabei authentische Einblicke in eine Welt, die Kameras sonst verborgen bleibt.



Rückrundenstart mit Signalwirkung: Der HSV übernimmt zum ersten Mal in der Saison die Tabellenspitze. 20.000 Fans reisen zum Auswärtsspiel nach Berlin – und feiern dort den nächsten Sieg. Auch das Frauenteam darf plötzlich vom Aufstieg träumen. Alles zu schön, um wahr zu sein?



Zwei weitere Folgen "Always Hamburg" werden direkt im Anschluss ausgestrahlt.