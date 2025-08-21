Der Hamburger SV ist nach sieben Jahren zurück in der Bundesliga. Spieler, Fans und Verein haben eine emotionale Reise hinter sich – geprägt von Hoffnung, Schmerz und tiefer Verbundenheit.



Die sechsteilige Doku-Serie begleitet den HSV über eineinhalb Jahre bis zum langersehnten Aufstieg. Sie zeigt den Klub sowohl am Abgrund als auch im Moment der Erlösung und gewährt dabei authentische Einblicke in eine Welt, die Kameras sonst verborgen bleibt.



Die Mannschaft reist ins Kurztrainingslager nach Mallorca – ein letzter Feinschliff vor der entscheidenden Saisonphase. Doch zurück in Deutschland beginnt der Absturz. Es hagelt Enttäuschungen auf und neben dem Platz. Die Nerven liegen blank. Vergeigt der HSV es schon wieder?



Die letzte Folge "Always Hamburg" wird direkt im Anschluss ausgestrahlt.