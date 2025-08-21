Der Hamburger SV ist nach sieben Jahren zurück in der Bundesliga. Spieler, Fans und Verein haben eine emotionale Reise hinter sich – geprägt von Hoffnung, Schmerz und tiefer Verbundenheit.



Die sechsteilige Doku-Serie begleitet den HSV über eineinhalb Jahre bis zum langersehnten Aufstieg. Sie zeigt den Klub sowohl am Abgrund als auch im Moment der Erlösung und gewährt dabei authentische Einblicke in eine Welt, die Kameras sonst verborgen bleibt.



Die letzte Möglichkeit: noch ein Trainerwechsel. Baumgart muss gehen, der junge Hamburger Merlin Polzin übernimmt. Kaum jemand kennt ihn, nicht einmal der Vorstand scheint restlos überzeugt, gibt ihm aber die Chance, den HSV zurück in die Bundesliga zu führen. Kann das gut gehen?



Drei weitere Folgen "Always Hamburg" werden direkt im Anschluss ausgestrahlt.