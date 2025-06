Der Film "auslandsjournal – die doku: NATO am Limit" der ZDF-Korrespondenten Isabelle Schaefers und David Sauer begleitet die größte Aufrüstungsinitiative der NATO seit dem Kalten Krieg.



In Athen drängen sich die Rüstungsmanager auf der Waffenmesse, während in Estland NATO-Soldaten mit Zivilisten den Ernstfall proben. Der Ukrainekrieg hat die NATO aufgeschreckt, das Bündnis rüstet auf wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Doch die Herausforderungen sind vielfältig: Russland im Osten, China im Indo-Pazifik, die eigenen Schwachstellen in der Arktis.



"auslandsjournal – die doku: NATO am Limit" zeigt, wie sich das Bündnis neu erfindet. Die ZDF-Korrespondenten David Sauer und Isabelle Schaefers treffen deutsche Generäle in Norfolk, die die transatlantische Zusammenarbeit stärken sollen, begleiten NATO-Übungen im Baltikum und US-Manöver in den Philippinen. Die Korrespondenten sprechen mit hochrangigen Politikern und Militärs über die Abhängigkeit Europas von den USA. Kann die NATO den neuen Bedrohungen standhalten und ihre Mitglieder schützen?