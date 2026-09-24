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Wie Jürgen Klopp zu Deutschlands letzter Hoffnung wurde
  • 24.09.2026

Jürgen Klopps Aufstieg mit Mainz 05 bleibt sein größter Moment. Meistertitel und Champions League folgen. Nun soll ausgerechnet der Kulttrainer den DFB retten – trotz verlorener Sympathien.

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Wie Jürgen Klopp zu Deutschlands letzter Hoffnung wurde

Jürgen Klopps Aufstieg mit Mainz 05 bleibt sein größter Moment. Meistertitel und Champions League folgen. Nun soll ausgerechnet der Kulttrainer den DFB retten – trotz verlorener Sympathien.

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Der Mainzer Trainer Juergen Klopp feiert am Sonntag, 23. Mai 2004 in Mainz mit seinen Fans nachdem Mainz durch einen 3-0 Sieg in einem Zweitligaspiel gegen Eintracht Trier den Aufstieg in die 1. Fussball- Bundesliga geschafft hat.
Jürgen Klopp weint vor Freude. Um ihn herum grenzenloser Jubel. Gerade hat er mit Mainz 05 zum ersten Mal den Aufstieg in die erste Fußball Bundesliga geschafft. Und obwohl Klopp später mit dem BVB und dem FC Liverpool Meisterschaften und sogar den Champions-League-Titel gewinnt, bleibt der Aufstieg 2004 für ihn der größte Moment seiner Karriere.
Hier ist die Geschichte vom Spirit Animal des deutschen Fußballs – und warum Jürgen Klopp trotz so manch eingebüßter Sympathie nun den DFB retten soll.
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