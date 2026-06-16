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Darum badete Messi Yamal
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Darum badete Messi Yamal
- 16.06.2026
Als Lionel Messi 2007 ein Baby badet, ahnt niemand, dass daraus Fußballtalent Lamine Yamal wird. 17 Jahre später ist er Europameister und Spaniens neuer Superstar.
Darum badete Messi Yamal
- Sport
- Dokumentation
- unglaublich
- 16.06.2026
- ZDF
Als Lionel Messi 2007 ein Baby badet, ahnt niemand, dass daraus Fußballtalent Lamine Yamal wird. 17 Jahre später ist er Europameister und Spaniens neuer Superstar.
Ein 20-jähriger Lionel Messi badet ein fremdes Baby in einer Plastikwanne. Was 2007 bei einem Charity-Shooting passiert, gerät jahrelang in Vergessenheit. Doch dieser unscheinbare Schnappschuss hat Folgen. Für den FC Barcelona und für Lamine Yamal. Das Baby aus der Wanne wird 2024 zum jüngsten Torschützen der EM-Geschichte und zum gefeierten Europameister.
Dieses eine Foto steht für die vielleicht verrückteste Staffelübergabe der Sportwelt. Eine unglaubliche Fügung des Schicksals zwischen zwei einzigartigen Fußballern aus zwei verschiedenen Generationen.
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