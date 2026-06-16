Ein 20-jähriger Lionel Messi badet ein fremdes Baby in einer Plastikwanne. Was 2007 bei einem Charity-Shooting passiert, gerät jahrelang in Vergessenheit. Doch dieser unscheinbare Schnappschuss hat Folgen. Für den FC Barcelona und für Lamine Yamal. Das Baby aus der Wanne wird 2024 zum jüngsten Torschützen der EM-Geschichte und zum gefeierten Europameister.

Dieses eine Foto steht für die vielleicht verrückteste Staffelübergabe der Sportwelt. Eine unglaubliche Fügung des Schicksals zwischen zwei einzigartigen Fußballern aus zwei verschiedenen Generationen.