ICONS: WM-Legenden: Lothar
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ICONS - Deutsche WM-Legenden - Lothar Matthäus – Der Jahrhundertspieler

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Lothar Matthäus – Der Jahrhundertspieler
  • 2026

Lothar Matthäus prägt den deutschen Fußball wie kein Zweiter: Weltmeister 1990, Rekordnationalspieler und Leader über Generationen – ein Jahrhundertspieler.

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Lothar Matthäus – Der Jahrhundertspieler

Lothar Matthäus prägt den deutschen Fußball wie kein Zweiter: Weltmeister 1990, Rekordnationalspieler und Leader über Generationen – ein Jahrhundertspieler.

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