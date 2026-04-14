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ICONS - Deutsche WM-Legenden - Lothar Matthäus – Der Jahrhundertspieler
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Lothar Matthäus – Der Jahrhundertspieler
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Lothar Matthäus – Der Jahrhundertspieler
- 2026
Lothar Matthäus prägt den deutschen Fußball wie kein Zweiter: Weltmeister 1990, Rekordnationalspieler und Leader über Generationen – ein Jahrhundertspieler.
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Lothar Matthäus – Der Jahrhundertspieler
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Lothar Matthäus prägt den deutschen Fußball wie kein Zweiter: Weltmeister 1990, Rekordnationalspieler und Leader über Generationen – ein Jahrhundertspieler.