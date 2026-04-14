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ICONS - Deutsche WM-Legenden - Miroslav Klose – 16 Tore zum WM-Rekord
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Miroslav Klose – 16 Tore zum WM-Rekord
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Miroslav Klose – 16 Tore zum WM-Rekord
- 2026
Als verlässlicher Vollstrecker wird Miroslav Klose zur Legende: 2014 krönt er sich zum Weltmeister und wird mit 16 Treffern zum besten WM-Torschützen der Geschichte.
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Miroslav Klose – 16 Tore zum WM-Rekord
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Als verlässlicher Vollstrecker wird Miroslav Klose zur Legende: 2014 krönt er sich zum Weltmeister und wird mit 16 Treffern zum besten WM-Torschützen der Geschichte.