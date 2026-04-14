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ICONS - Deutsche WM-Legenden - Odonkor und Neuville – Der Beginn des Sommermärchens
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Odonkor und Neuville – Der Beginn des Sommermärchens
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Odonkor und Neuville – Der Beginn des Sommermärchens
- 2026
Im Spiel gegen Polen sorgt das das späte Tor von David Odonkor und Oliver Neuville für den Auftakt des Sommermärchens 2006 und entfacht die Euphorie im ganzen Land.
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Odonkor und Neuville – Der Beginn des Sommermärchens
- Neue Folge
- Sport
- Dokumentation
- authentisch
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Im Spiel gegen Polen sorgt das das späte Tor von David Odonkor und Oliver Neuville für den Auftakt des Sommermärchens 2006 und entfacht die Euphorie im ganzen Land.