ICONS: WM-Legenden: Odonkor/Neuville
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ICONS - Deutsche WM-Legenden - Odonkor und Neuville – Der Beginn des Sommermärchens

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Odonkor und Neuville – Der Beginn des Sommermärchens
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Odonkor und Neuville – Der Beginn des Sommermärchens
  • 2026

Im Spiel gegen Polen sorgt das das späte Tor von David Odonkor und Oliver Neuville für den Auftakt des Sommermärchens 2006 und entfacht die Euphorie im ganzen Land.

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Odonkor und Neuville – Der Beginn des Sommermärchens

Im Spiel gegen Polen sorgt das das späte Tor von David Odonkor und Oliver Neuville für den Auftakt des Sommermärchens 2006 und entfacht die Euphorie im ganzen Land.

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