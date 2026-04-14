ICONS - Deutsche WM-Legenden

Odonkor und Neuville – Der Beginn des Sommermärchens

Neue Folge

Sport

Dokumentation

authentisch

9 Min.

2026

ZDF

Im Spiel gegen Polen sorgt das das späte Tor von David Odonkor und Oliver Neuville für den Auftakt des Sommermärchens 2006 und entfacht die Euphorie im ganzen Land.