ICONS: WM-Legenden: Lahm
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ICONS - Deutsche WM-Legenden - Philipp Lahm – Der lange Weg zum WM-Titel

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Philipp Lahm – Der lange Weg zum WM-Titel
  • 2026

Philipp Lahm wuchs zum Führungsspieler der Nationalmannschaft heran. 2014 führt er Deutschland als Kapitän zum WM-Titel – der Höhepunkt seiner außergewöhnlichen Karriere.

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Philipp Lahm – Der lange Weg zum WM-Titel

Philipp Lahm wuchs zum Führungsspieler der Nationalmannschaft heran. 2014 führt er Deutschland als Kapitän zum WM-Titel – der Höhepunkt seiner außergewöhnlichen Karriere.

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