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ICONS - Deutsche WM-Legenden - Philipp Lahm – Der lange Weg zum WM-Titel
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Philipp Lahm – Der lange Weg zum WM-Titel
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Philipp Lahm – Der lange Weg zum WM-Titel
- 2026
Philipp Lahm wuchs zum Führungsspieler der Nationalmannschaft heran. 2014 führt er Deutschland als Kapitän zum WM-Titel – der Höhepunkt seiner außergewöhnlichen Karriere.
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Philipp Lahm – Der lange Weg zum WM-Titel
- Neue Folge
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- Dokumentation
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Philipp Lahm wuchs zum Führungsspieler der Nationalmannschaft heran. 2014 führt er Deutschland als Kapitän zum WM-Titel – der Höhepunkt seiner außergewöhnlichen Karriere.