ICONS - Deutsche WM-Legenden

Philipp Lahm – Der lange Weg zum WM-Titel

Neue Folge

Sport

Dokumentation

authentisch

9 Min.

2026

ZDF

Philipp Lahm wuchs zum Führungsspieler der Nationalmannschaft heran. 2014 führt er Deutschland als Kapitän zum WM-Titel – der Höhepunkt seiner außergewöhnlichen Karriere.