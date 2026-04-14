ICONS: WM-Legenden: Frings
ICONS - Deutsche WM-Legenden
Neue Folge
ZDF

ICONS - Deutsche WM-Legenden - Torsten Frings – Fatale Schlägerei

ICONS - Deutsche WM-Legenden
Torsten Frings – Fatale Schlägerei
Abspielen
Neue Folge
ZDF
ICONS - Deutsche WM-Legenden
Torsten Frings – Fatale Schlägerei
  • 2026

Torsten Frings gerät bei der WM 2006 nach dem Viertelfinale gegen Argentinien in eine Schlägerei. Im Halbfinale gegen Italien fehlt er – Deutschland verpasst das Finale.

Abspielen
ICONS - Deutsche WM-Legenden
Torsten Frings – Fatale Schlägerei

Torsten Frings gerät bei der WM 2006 nach dem Viertelfinale gegen Argentinien in eine Schlägerei. Im Halbfinale gegen Italien fehlt er – Deutschland verpasst das Finale.

Abspielen