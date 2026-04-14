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ICONS - Deutsche WM-Legenden - Torsten Frings – Fatale Schlägerei
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Torsten Frings – Fatale Schlägerei
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Torsten Frings – Fatale Schlägerei
- 2026
Torsten Frings gerät bei der WM 2006 nach dem Viertelfinale gegen Argentinien in eine Schlägerei. Im Halbfinale gegen Italien fehlt er – Deutschland verpasst das Finale.
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Torsten Frings – Fatale Schlägerei
- Neue Folge
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- Dokumentation
- authentisch
- 2026
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Torsten Frings gerät bei der WM 2006 nach dem Viertelfinale gegen Argentinien in eine Schlägerei. Im Halbfinale gegen Italien fehlt er – Deutschland verpasst das Finale.