Das Geschäft mit Sammelkarten boomt: YouTuber öffnen Packs in Livestreams, Stars jagen seltene Karten, die Preise explodieren. Mittendrin: zwei Brüder aus Langenfeld im Rheinland.



Kiki und Ivan Beslic besitzen einen der größten Schätze an Sportsammelobjekten in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Die Doku zeigt, wie sie ihr Hobby zum Beruf machen - und erzählt von Leidenschaft, Fankultur und Identitätsstiftung.