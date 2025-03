Faszination Erde mit Hannah Emde: Peru - ein Land, vier Welten

Wildtierärztin Hannah Emde ist für „Terra X: Faszination Erde“ unterwegs im Land der Gegensätze. In Perus extremen Lebensräumen ist der Grat zwischen Leben und Tod schmal. Und trotzdem liegt ausgerechnet hier eines der artenreichsten Gebiete der Welt – im größten tropischen Regenwald der Erde.

Der Weg des Wassers

Wie eng die extremen Lebensräume in Peru miteinander verknüpft sind, zeigt sich beim Blick über die Anden hinweg, Richtung Amazonas. Nebelwälder an den Hängen der Berge ziehen Feuchtigkeit direkt aus den Wolken. Wie ein Schwamm speichern sie das Wasser im Boden und versorgen so indirekt auch tiefer liegende Gebiete mit Wasser. Doch das fein abgestimmte System könnte ins Wanken geraten. Durch steigende Temperaturen sind die Nebelwälder in Gefahr und damit auch der Wasserfluss. Aber ein Tier, das von den Einheimischen ehrfürchtig "Ukuku" genannt wird, könnte helfen.

Paddingtons reales Vorbild

Bei uns in Europa ist der "Ukuku" unter einem anderen Namen bestens bekannt: Paddington! Als Kinderbuchfigur begeistert der Brillenbär aus Peru die Welt. Im Kinofilm "Paddington in Peru" ist er in seiner Heimat unterwegs und meistert große Herausforderungen. Auch im realen Leben können die Brillenbären helfen. Wie – das erfährt Hannah von einer Forscherin, mit der sie sich auf die Suche nach den legendären Bären macht.



Gleichgewicht zwischen Leben und Tod

Im Amazonas-Regenwald kümmert sich eine Wildtierauffangstation um Jaguare, die wieder ausgewildert werden sollen. Die Top-Prädatoren sind wichtig für das Gleichgewicht im Regenwald. Sie halten die Anzahl der Pflanzenfresser in Schach und sorgen so dafür, dass sich der Wald verjüngen kann. Der Tod auf der einen Seite bedeutet, dass das Leben auf der anderen Seite weitergeht.

