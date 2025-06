Die meisten Wasserhöhlen der Welt sind noch unerforscht. Schließlich sind sie nur erfahrenen Tauchern zugänglich, und ihre Erkundung ist nicht ungefährlich. Uli Kunz begleitet Höhlenforscher auf Expeditionen in die einzigartigen wasserführenden Höhlensysteme der Erde.

Überlebenswichtige Trinkwasserquellen

In Mexiko erkundet Uli Kunz die Unterwelt der Halbinsel Yucatán und stößt auf rätselhafte Spuren der Maya. Für die Maya waren die Cenoten überlebenswichtige Trinkwasserquellen – aber nicht nur das: Etliche von ihnen dienten auch als Kultstätten, in manchen wurden sogar Menschen geopfert. Bei seinem Tauchgang in einen der größten Süßwasser-Speicher der Erde begegnet Uli Kunz Tieren, die sich an das Leben in der dunklen, nährstoffarmen Umgebung angepasst haben.

Von Mexiko aus führt Uli Kunz' Reise auf die Reiteralm bei Berchtesgaden, ein von steilen Felswänden umgrenztes Karstplateau. Unter der Erde wartet eine fremde Welt, denn der Gebirgsstock ist durchzogen von einem Netz aus Höhlen und Schächten. Uli Kunz begleitet Höhlenforscher auf eine Expedition der Extreme ins Innere des riesigen Bergmassivs – eine Reise, die ihn an seine Grenzen führen wird.

Zeugen der Erdgeschichte

Höhlen sind Zeugen der Erdgeschichte – und oft auch Archive der menschlichen Vergangenheit. In den Calanques Südfrankreichs befindet sich die Cosquer-Höhle: Dort entdeckte ein Taucher vor knapp 40 Jahren rätselhafte Tiermalereien aus der Steinzeit. Heute ist die Höhle nur tauchend zugänglich. Und der Meeresspiegel steigt: Schon bald werden die faszinierenden Fels-Zeichnungen ganz von Wasser bedeckt sein.

Höhlenforschung ist ein riskantes Abenteuer. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Rettungsaktionen, wie 2014 die Rettung von Höhlenforscher Johann Westhauser aus der Riesending-Schachthöhle im Untersberg bei Berchtesgaden oder 2018 die Rettung von 12 Jugendlichen aus der Tham-Luang-Höhle in Thailand. Die Bergung aus wassergefüllten Höhlen ist besonders schwierig, Höhlentaucher müssen die Bergung von Verletzten daher immer wieder trainieren. In einem gefluteten Schiefer-Bergwerk probt Uli die Rettung aus einer Tauchhöhle.