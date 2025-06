"Terra X"-Moderator Uli Kunz taucht in diesen besonderen Lebensraum ein und erkundet die größten, tiefsten und außergewöhnlichsten Seen der Welt – vom Bodensee bis zum Baikalsee, von den afrikanischen Salzseen bis zu den amerikanischen Großen Seen. Was lebt in der Tiefe? Welche Mythen und Legenden gibt es? Wie entstehen Seen – und wie verändern sie sich im Laufe der Zeit?

Mehr als 20.000 Inseln

Die Reise beginnt in Schweden, dem Land der 100.000 Seen. Mit dem Kanu erkundet Uli Kunz den Vänern, den größten See im westlichen Europa. Der See beeindruckt mit mehr als 20.000 Inseln, sie bilden Europas größten Süßwasserarchipel. Wann und wie sind diese Seen entstanden? Was lebt in der Tiefe? Und welche Rolle spielt der Hecht, der größte Räuber im See? Und warum legt der Aal – ein besonders rätselhafter Fisch – einen Teil seiner Wanderung mit dem Taxi zurück?

Weiter geht es zu den Großen Seen Nordamerikas, wo Schiffswracks eine dramatische Vergangenheit erzählen. Bei Wind und Sturm können sich die Großen Seen in einen gefährlichen Ozean verwandeln. Fast 6000 Schiffe sind dort im Laufe der Jahrhunderte gesunken. In Kanada werden Seen gezielt belastet. Der Hintergrund: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen dort Mikroplastik und Algenblüten.

Ökosysteme im Wandel

Ob als Trinkwasserquelle, Lebensraum oder Naturwunder: Seen sind dynamische Ökosysteme, die sich im stetigen Wandel befinden. Was das bedeutet, sieht Uli Kunz am Bodensee. Dort stellt eine kleine Muschel alles auf den Kopf stellt: Die Quagga-Muschel stammt ursprünglich aus dem Schwarzen Meer – und breitet sich als invasive Art massiv aus. Millionen Muscheln filtern Plankton und Nährstoffe aus dem Wasser, so dass andere Seenbewohner nicht mehr genug zu fressen finden.