Umrisskarte von Deutschland mit Strommast als zentrales Bildelement
frontal - die Doku
ZDF

frontal - die Doku - Blackout-Gefahr in Deutschland: So verwundbar ist unser Stromnetz

frontal - die Doku
Blackout-Gefahr in Deutschland: So verwundbar ist unser Stromnetz
Abspielen
ZDF
frontal - die Doku
Blackout-Gefahr in Deutschland: So verwundbar ist unser Stromnetz
  • 04.02.2026

Der Berlin-Blackout im Januar 2026 wirft Fragen zur Sicherheit kritischer Infrastruktur auf. Bei unserer Recherche finden wir auch in anderen Städten kaum geschützte Schwachstellen im Stromnetz.

Abspielen
frontal
frontal - die Doku
Blackout-Gefahr in Deutschland: So verwundbar ist unser Stromnetz

Der Berlin-Blackout im Januar 2026 wirft Fragen zur Sicherheit kritischer Infrastruktur auf. Bei unserer Recherche finden wir auch in anderen Städten kaum geschützte Schwachstellen im Stromnetz.

Abspielen

Sie sprechen von einem strukturellen Problem im Gesundheitssystem: hoher Kostendruck, steigende Defizite und die Frage, ob Sparzwänge zunehmend dort greifen, wo es um Leben und Tod geht.

Ähnliche Inhalte entdecken
GesellschaftDokumentationhintergründigfrontal - die Doku