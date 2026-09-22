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Notaufnahmen vor dem Kollaps - Profit vor Patientenwohl?
  • UT
  • 22.09.2026

Fast jede zweite Notaufnahme ist überlastet. Häufig gerät sogar die Sicherheit der Patienten in Gefahr. Die Politik verspricht Abhilfe, doch Kostendruck und Patientenwohl sind oft kaum vereinbar.

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Notaufnahmen vor dem Kollaps - Profit vor Patientenwohl?

Fast jede zweite Notaufnahme ist überlastet. Häufig gerät sogar die Sicherheit der Patienten in Gefahr. Die Politik verspricht Abhilfe, doch Kostendruck und Patientenwohl sind oft kaum vereinbar.

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Arzt (blickt in die Kamera und hat die Arme verschränkt) in einem Behandlungszimmer der Notaufnahme Klinikum Fürth
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