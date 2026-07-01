Eine Sldat der der mosambikanischen Armee in Tarnuniform mit rotem Barett und Sonnenbrille trägt ein Gewehr und bewegt sich im Freien. Das Bild ist mit grafischen Raster-Overlay und rote Lichteffekten gestaltet und vermittelt den Eindruck einer Nachrichten- oder Dokumentationsaufnahme.
frontal - die Doku
ZDF

frontal - die Doku - Siemens in Mosambik – Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?

frontal - die Doku
Siemens in Mosambik – Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?
Abspielen
ZDF
frontal - die Doku
Siemens in Mosambik – Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?
  • UT
  • 01.07.2026

Ein LNG-Projekt in Mosambik soll Europas Energiehunger stillen. Doch Überlebende berichten von Gewalt, Angst und Menschenrechtsverletzungen – während Siemens Energy weiter Bauteile liefern will.

Abspielen
frontal
frontal - die Doku
Siemens in Mosambik – Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?

Ein LNG-Projekt in Mosambik soll Europas Energiehunger stillen. Doch Überlebende berichten von Gewalt, Angst und Menschenrechtsverletzungen – während Siemens Energy weiter Bauteile liefern will.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
WirtschaftDokumentationenthüllendUntertitelfrontal - die Dokufrontal