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frontal - die Doku - Siemens in Mosambik – Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?
frontal - die Doku
Siemens in Mosambik – Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?
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frontal - die Doku
Siemens in Mosambik – Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?
- 01.07.2026
frontal
Ein LNG-Projekt in Mosambik soll Europas Energiehunger stillen. Doch Überlebende berichten von Gewalt, Angst und Menschenrechtsverletzungen – während Siemens Energy weiter Bauteile liefern will.
frontal - die Doku
Siemens in Mosambik – Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?
- Wirtschaft
- Dokumentation
- enthüllend
- 01.07.2026
- ZDF
Ein LNG-Projekt in Mosambik soll Europas Energiehunger stillen. Doch Überlebende berichten von Gewalt, Angst und Menschenrechtsverletzungen – während Siemens Energy weiter Bauteile liefern will.