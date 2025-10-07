Nach Lizenzentzug im Ausland: Warum Ärzte in Deutschland weiterpraktizieren können

Das ist ein Ergebnis des internationalen Rechercheprojekts "Bad Practice", für das 50 Medien, darunter frontal, Der Spiegel, die britische Times und der norwegischen Verdens Gang zusammengearbeitet haben.



Gemeinsam wurden Gerichtsdokumente, Datenbanken und Behördenunterlagen mit insgesamt 2,5 Millionen Einträgen ausgewertet - koordiniert durch das Recherchenetzwerk Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).