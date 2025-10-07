Hände von Operierenden übergeben eine Schere.
frontal - die Doku
ZDF

frontal - die Doku - Nach Lizenzentzug im Ausland: Warum Ärzte in Deutschland weiterpraktizieren können

frontal - die Doku
Nach Lizenzentzug im Ausland: Warum Ärzte in Deutschland weiterpraktizieren können
Abspielen
ZDF
frontal - die Doku
Nach Lizenzentzug im Ausland: Warum Ärzte in Deutschland weiterpraktizieren können
  • UT
  • 07.10.2025

Mehr als 30 Mediziner, denen im Ausland etwa wegen Abrechnungsbetrugs, Behandlungsfehlern oder sexuellem Missbrauch ihre Lizenz entzogen wurde, können heute unbehelligt in Deutschland weiterarbeiten.

Abspielen
frontal
frontal - die Doku
Nach Lizenzentzug im Ausland: Warum Ärzte in Deutschland weiterpraktizieren können

Mehr als 30 Mediziner, denen im Ausland etwa wegen Abrechnungsbetrugs, Behandlungsfehlern oder sexuellem Missbrauch ihre Lizenz entzogen wurde, können heute unbehelligt in Deutschland weiterarbeiten.

Abspielen

Das ist ein Ergebnis des internationalen Rechercheprojekts "Bad Practice", für das 50 Medien, darunter frontal, Der Spiegel, die britische Times und der norwegischen Verdens Gang zusammengearbeitet haben.

Gemeinsam wurden Gerichtsdokumente, Datenbanken und Behördenunterlagen mit insgesamt 2,5 Millionen Einträgen ausgewertet - koordiniert durch das Recherchenetzwerk Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Ähnliche Inhalte entdecken
GesellschaftDokumentationhintergründigfrontal - die Doku