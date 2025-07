Gesundheitstrends und der Wunsch nach pflanzlicher Ernährung treiben die Nachfrage nach Quinoa besonders in urbanen Zielgruppen nach oben. Der Boom bringt den bolivianischen Quinoa-Bauern aber vor allem eins: ausgelaugte Böden.

Von der Nutzpflanze zum Superfood

Lange war Quinoa ein unscheinbares Grundnahrungsmittel der Anden-Bevölkerung. Heute füllt es Supermarktregale weltweit - importiert vor allem aus Südamerika.

In Bolivien wächst die anspruchslose Nutzpflanze, wo kaum ein anderes Kraut überleben kann: auf der trockenen Erde rund um die große Salzwüste, die Salar de Uyuni im Südwesten des Landes. Doch die große Nachfrage nach dem Korn war Segen und Fluch zugleich: "Der Boden hat sich durch die Art des Anbaus verschlechtert. Während des Booms wurden chemische Düngemittel und Maschinen eingesetzt", erklärt Javier Delgado. Inzwischen sei rund die Hälfte der bolivianischen Böden kaputt, durch falsche Anbaumethoden einfach komplett ausgelaugt, so der Bodenforscher.

Bauern kämpfen gegen ausgelaugte Böden

Heftige Hitzeperioden und starke Regenfälle setzen überdies der Pflanze zu und mindern die Ernte der Bauern. Der Landwirt Sergio Yucra etwa hat in diesem Jahr 30 Prozent seiner Ernte verloren. Andere hat es sogar noch schlimmer erwischt. Aufzugeben ist allerdings keine Option für Yucra. Um seinen Boden zu retten, düngt er seit diesem Jahr mit einem Gemisch aus Pflanzenresten, Holz und Lamadung. Auf Pestizide und maschinelle Ernte will er lieber verzichten. Auch Wissenschaftler Delgado arbeitet daran, den Boden wieder zu beleben. Mit Mikroorganismen wollen er und sein Team die Selbstheilung der Ackererde ankurbeln. Erste Ergebnisse machen Hoffnung.

Glutenfreies Quinoa-Bier aus Deutschland

Inzwischen wächst Quinoa nicht mehr nur im südamerikanischen Hochland, sondern auch in Kanada, Indien oder Deutschland. Im hessischen Wölfersheim beackert Simon Weiss Felder mit der Andenpflanze. Auf einem nahegelegenen Hof entstehen daraus Müsli, Nudeln oder Brot. In Clausthal wird aus Quinoa sogar Bier gebraut - für Menschen, die kein Gluten vertragen.

Nazgol Emrani, Professorin an der Universität Kiel, arbeitet daran, die Andenquinoa an längere Tage und kürzere Sommer anzupassen, sodass die Pflanze auch in nördlichen Breiten bestens gedeiht. Andere Quinoa-Sorten mit einem noch geringeren Nährstoff- und Wasserbedarf könnten vermehrt in Afrika angebaut werden. Vor allem in Zeiten des Klimawandels könnten sie einen echten Unterschied machen.



"Genuss mit Beigeschmack" zeigt, wie Quinoa vom Inka-Kraut zum internationalen Superfood heranwachsen konnte. Und die Folgen daraus für die bolivianischen Bauern.

Team

Ein Film von Ronja Bachofer

Kamera: Henning Rütten

Schnitt: Henning Rütten

Redaktion: Sven Brandhuber, Birgit Hermes

Leitung der Sendung: Cathérine Kipp