Schulterschmerzen betreffen im Laufe des Lebens etwa jeden zweiten Menschen. Nackenbeschwerden treten bei vielen sogar mindestens einmal jährlich auf. Ursachen sind zu wenig Bewegung, Überlastung oder Stress. Moderne Behandlungen eröffnen neue Möglichkeiten.

Wenn die Schulter zunehmend versteift, lautet die Diagnose oft: Frozen Shoulder. Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen, meist sind es Frauen zwischen 40 und 60 Jahren. Auch Hausärztin Dr. Désirée Braun kann ihren Arm nur noch unter Schmerzen heben. Lange findet sie keine passende Therapie für sich. Dann hört sie von einem innovativen Verfahren: TAPE. Dabei werden entzündungsbedingte Blutgefäße mithilfe von Mikropartikeln gezielt verschlossen, um Schmerzen und Reizungen zu reduzieren. "Wir setzen dort an, wo wir den Ursprung der Beschwerden betrachten", erläutert Prof. Marcus Katoh. Der Radiologe vom Helios Klinikum Krefeld gilt als einer der ersten, der die Methode in Deutschland anwendet.



Ist die Schulter durch Verschleiß oder Verletzung stark geschädigt, wird oft ein künstlicher Gelenkersatz empfohlen. Der Frankfurter Chirurg Prof. Aristotelis Kaisidis setzt jedoch zunächst auf Alternativen: Bei komplexen Sehnenrissen kommt etwa der InSpace-Ballon zum Einsatz, ein biologisch abbaubares Implantat zwischen Oberarmkopf und Schulterdach, das die Beschwerden lindern und die Beweglichkeit verbessern soll. Bei schwerer Arthrose kann auch eine Stammzellentherapie eine Behandlungsoption sein. Dabei werden aus dem Bauchfett gewonnene Zellen in die Schulter injiziert. Prof. Kaisidis ist überzeugt: "Wenn man damit ein neues Gelenk erspart, ist das natürlich sehr eindrucksvoll, auch für uns Ärzte."



Bei Schulter- und Nackenschmerzen können oft Physiotherapie oder Entspannungsübungen helfen. Ein besonderes Konzept gibt es in Schweden und wird dort sogar auch im Gesundheitswesen angeboten: Medizinisches Yoga. Physiotherapeutin Madeleine Bellfjord leitet Medical-Yoga-Kurse in einem Rehabilitationszentrum in Göteborg. Bewusste Atmung und sanfte Bewegungen unterstützen die Regeneration. Doch nicht jede Behandlung setzt auf Bewegung. Eine weitere Therapie: Dry Needling. Dabei werden Triggerpunkte in der Muskulatur mit Nadeln behandelt. Das soll Verspannungen lösen. Zahnärztin Justyna Bergold leidet unter chronischen Nackenschmerzen, sie probiert die Methode aus, obwohl sie große Angst vor Nadeln hat.



"Bye-bye, Schulterschmerz!" läuft als eine von drei Folgen der neuen "plan b"-Doku-Reihe "Was macht uns gesund?". Sie widmet sich den drängenden Gesundheitsfragen unserer Zeit und erzählt von Menschen, die medizinisch Neues wagen, um gesund zu werden - innovative Ideen für eine moderne Medizin und zukunftsfähige Gesundheitsversorgung.