Von Do-it-yourself-Rezepten bis zur Stromfresser-Suche: In actionreichen Spielen testen die Paare ihr Wissen und ihre Kreativität. Die Doku verbindet Spiel, Humor und praktische Tipps für ein nachhaltigeres Leben im Alltag.

Challenge mit zwei Teams

Moderatorin Anni Dunkelmann empfängt die Teams am Waldrand in einer idyllischen Mühle. Mit dabei: Tamara (30) und Sabrina Benz (30), sportliche Zwillinge aus Bad Dürrheim, sowie Pascal (44) und Maurice Klösener (32), ein eingespieltes Brüder-Duo aus Bottrop.

Die energiegeladenen Twins wollen nicht nur mit Fitness, sondern auch mit neuem Wissen rund um Nachhaltigkeit punkten und sind dabei durchaus selbstkritisch: "Wir denken, da ist immer Luft nach oben." Die beiden Feuerwehrmänner aus dem Ruhrpott gehen mit viel Einsatz und noch mehr Humor an die Sache: "Nachhaltigkeit ist wie ein Brandmelder – wird oft überhört, bis es ernst wird."

Klimafreundliche Routine und wie Strom sparen?

Doch nicht nur in den spannenden Challenges vor Ort müssen die beiden Teams zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Auch in ihren eigenen vier Wänden warten geheime Aufgaben auf sie – von der klimafreundlichen Morgenroutine bis zum Haushalts-Stromfresser-Ranking. Wer hier clever handelt und mit guten Ideen punktet, sammelt wertvolle Zähler fürs große Finale.

Für ein nachhaltiges Leben im Alltag drei Rezepte für die Hygiene (pdf).

Inspiration für ein nachhaltigeres Leben

Am Ende triumphiert zwar nur ein Team – doch der eigentliche Gewinn liegt für alle auf der Hand: neues Wissen, überraschende Aha-Erlebnisse und jede Menge alltagstaugliche Inspiration für ein nachhaltigeres Leben. Welche Produkte sind nachhaltig und welche nicht: Zum Nachlesen im Umweltquiz (pdf).

Team

Ein Film von Torsten Lang / Jan Marschke

Kamera: Marius Mispelbaum / Philipp Pessel / Liv Kampe

Schnitt: Marko Cvitanovic

Redaktion: Martin Ordolff

Leitung der Sendung: Cathérine Kipp