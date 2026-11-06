Deutschland ringt um die Transformation seiner Industrie, Indien um Wachstum und steigenden Energiebedarf. Äthiopien hat die Klimakrise kaum verursacht, spürt ihre Folgen aber schon heute.



Pünktlich zum Auftakt der Weltklimakonferenz COP31 fragt die Dokumentation: Wie begegnen diese drei Länder den Herausforderungen durch den Klimawandel?

Deutschland: Vorreiter beim Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft?

Deutschland und die Europäische Union verstehen sich als Vorreiter der Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Die Ziele sind ambitioniert, doch die gesellschaftlichen Spannungen wachsen. Zwischen Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit wird zunehmend kontrovers über den richtigen Weg gestritten.



Mit einem Tankrabatt will die Politik das Fahren mit Verbrennerautos für die Bevölkerung bezahlbar halten. Parallel wächst bei Autokunden die Nachfrage nach E-Autos. Immer mehr chinesische Modelle beanspruchen ihren Platz in deutschen Autohäusern, machen bei Neuverkäufen von Stromern und Hybriden zuletzt einen Anteil von rund 20 Prozent aus.



So wie sich Verbraucher zwischen dem Alten und dem Neuen entscheiden müssen, steht die Industrie vor einer ähnlichen Frage: Wie konsequent richten Unternehmen ihre Geschäftsmodelle auf die Energiewende aus? Welche Rolle werden fossile Energieträger künftig noch spielen?

"Made in India": Ausbau grüner Technologien

Indien ist die bevölkerungsreichste Nation – und die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt. Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg steigt auch der Energiehunger. Millionen Menschen zuverlässig und günstig versorgen, dabei die ehrgeizigen Ziele der Regierung Modi im Ausbau erneuerbarer Energien umsetzen - das ist die zentrale Herausforderung.



Der Film besucht zwei der spektakulärsten Energieprojekte des Landes: das 30 Gigawatt Khavda Renewable Energy Project im Nordwesten des Landes und den Pinnapuram Integrated Renewable Energy Park in Andhra Pradesh. Dort werden Solar- und Windenergie mit moderner Speichertechnologie kombiniert, um erneuerbaren Strom rund um die Uhr verfügbar zu machen. In krassem Gegensatz zu diesem Hightech-Projekt steht der traditionelle Abbau von Kohle in den riesigen Tagebauminen von Jharkhand. Kohle bleibt mit rund 70 Prozent das Rückgrat der indischen Stromversorgung und steht sinnbildlich für den Zielkonflikt zwischen Wachstum und Dekarbonisierung.



Indien verfolgt dabei einen eigenen Weg. Die Energiewende soll möglichst "Made in India" sein und eine heimische Industrie für Zukunftstechnologien schaffen. Doch wie erfolgreich wird diese Strategie sein, wenn der große Rivale China bei vielen grünen Technologien bereits den Weltmarkt dominiert?

Äthiopien: E-Autos aus China und Verbrenner-Aus

Berührungsängste mit chinesischen Produkten hat Äthiopien auf seinem Weg in die Zukunft nicht. Im Gegenteil - man nutzt sie. Zum Beispiel für die Mobilitätsstrategie: Das Land setzt auf E-Autos, den Ausbau der Ladesäulen und den Aufbau einer entsprechenden Industrie. Kernelement ist ein Importverbot von Autos mit Verbrennungsmotor - mithin das Gegenteil des europäischen Aus vom Verbrenner-Aus. In den Autohäusern der Hauptstadt Addis Abeba werben heute chinesische E-Autos um Kunden.



Deutschland, Indien und Äthiopien stehen vor derselben globalen Herausforderung, wählen jedoch unterschiedliche Wege. Die Dokumentation zeigt, wie Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung und politische Interessen miteinander verwoben sind und warum die Antworten auf die Klimakrise so unterschiedlich ausfallen. Im Hintergrund spielt dabei ein Akteur eine zentrale Rolle: China - das dank strategischer Planung für fast jedes Problem die passende Lösung im Angebot hat.

Team

Ein Film von Johannes Hano, Winnie Heescher, Susann von Lojewski, Andreas Stamm

Kamera: Faisal Bhat, David Kahl, Ole von Öhsen, Zeljko Pehar, Alexander Pindter, Ludwig Schwittay, Ulrich Simon

Schnitt: Carolyn Haag, Heiko Kälberich, Jan Philipp Seifert, Ludwig Schwittay, Daniel Strobel, André Störiko

Redaktion: Carsten Meyer

Leitung der Sendung: Cathérine Kipp