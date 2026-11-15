Anlässlich der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya beschreibt und analysiert der Film die Verhandlungen und Austauschprozesse. Die Dokumentation begleitet Konferenzteilnehmer und spiegelt das Geschehen. Dazu besuchen wir einige Umweltschutzprojekte in verschiedenen Regionen und gleichen ab: Wo liegen die Probleme bei der Umsetzung?

Ein großes Thema auf der COP31: Um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, müssten viele Pläne schnell umgesetzt werden. Auch die Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen und der Umbau zu erneuerbaren Energien werden diskutiert.

Viele Fragen - kaum Antworten

In vielen Ländern gibt es darüber gesellschaftliche und politische Diskussionen. In diesem Spannungsfeld bewegen sich Institutionen, die sich mit Umwelt- und Klimaschutzprojekten beschäftigen. Sie sind häufig von langwierigen politischen Entscheidungsprozessen und öffentlichen Geldern abhängig. Und sie müssen dazu noch mit ganz praktischen Problemen umgehen. Dabei zeigen sich die Folgen der Klimaveränderung gerade in diesem Jahr deutlich. Welche Entscheidungen braucht es, um die Auswirkungen zu beherrschen? Wo und wie schnell müssen sie getroffen werden? Wie weit klaffen Debatten und Ergebnisse auseinander? Darüber sprechen in der Dokumentation auch Bundesumweltminister Carsten Schneider, Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan und Jennifer Morgan, die als Aktivistin, Politikerin und Wissenschaftlerin schon an vielen Weltklimakonferenzen teilgenommen hat.

Die Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen und -schäden bleibt ein Dauerthema. Aus Deutschland kommen neben direkten Haushaltsmitteln auch Kredite und privates Kapital. Der Film erklärt, wie Projekte aus diesen Quellen finanziert werden.

Beispiel Ozonschicht - Fortschritte sind möglich

Als positives Gegenbeispiel zu den oft schwierigen Klimaverhandlungen wird häufig das Ozonloch genannt. In den 1980er-Jahren stellten Wissenschaftler fest, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) die Ozonschicht zerstören. Die Staatengemeinschaft reagierte überraschend schnell: Mit dem Montrealer Protokoll von 1987 verpflichteten sich nahezu alle Länder der Welt, diese Stoffe schrittweise zu verbieten. Heute gilt das Abkommen als eine der erfolgreichsten internationalen Umweltvereinbarungen überhaupt.



Die Dokumentation führt auch nach Mexiko. Dort will ein Zementhersteller den extrem klimaschädlichen Produktionsprozess umstellen und so große Mengen CO2 einsparen. Unterstützt wird die Firma dabei von einem KI-Start-up aus Berlin. Mit Hilfe deutscher IT-Lösungen sollen Industrieprozesse klimafreundlicher werden.

Team

Ein Film von Andreas Weise

Kamera: Thomas Frischhut, Leendert De Jong, Matthias Szczerbaniewicz

Schnitt: Anja Field

Redaktion: Sven Brandhuber, Carsten Meyer

Leitung der Sendung: Cathérine Kipp