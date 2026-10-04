Genuss mit Beigeschmack - Dosenfisch
Vom Billigessen zum Lifestyle-Produkt
Eine immer größere Nachfrage erfordert effizientere Fangmethoden. Wie die aussehen und was das für die Arbeit der Fischer bedeutet, erfährt Reporterin Victoria Reichelt auf dem Boot eines Sardinenfischers vor Portugals Küsten.
Raubbau verändert das Leben der Menschen
Meeresbiologe Prof. Callum Roberts von der Universität Exeter sieht die Ursache dafür auch in illegalen Praktiken: "Es wird unter dem Radar der Aufsichtsbehörden gefischt, korrupte Beamte landen Fänge an, die über die Quoten hinausgehen und dann in den Statistiken als ordnungsgemäß gefangen ausgewiesen werden. Und dieser Fisch gelangt dann auch in die Märkte, beispielsweise in Europa."
Die Folgen für Menschen und Meere
Doch wie können wir als Verbraucher erkennen, unter welchen Bedingungen der Fisch gefangen wurde, den wir in der Dose kaufen? Was ist dran am Gesundheits-Image der Fischkonserve? Welche Folgen hat unser Dosenfisch-Hunger für die Meere und die Arbeiter in der Fischereiindustrie?
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, trifft Victoria Reichelt in der Dokumentation Wissenschaftler, Fischer, Mediziner und besucht auf den Azoren eine Fabrik, die Dosenfisch angeblich besonders nachhaltig produziert.
Team
Kamera: Sascha Kellersohn, Volker Kintzinger
Schnitt: Patrick Pardella
Redaktion: Martin Ordolff
Leitung der Sendung: Cathérine Kipp