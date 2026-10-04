Auf Social Media trendet Content über Dosenfisch und als praktisches Lebensmittel ist er im Supermarkt beliebt. Welche Folgen hat das? Bei ihrer Recherche stößt Reporterin Victoria Reichelt in Kenia und Portugal auf überfischte Meere und soziale Probleme.

Vom Billigessen zum Lifestyle-Produkt

Influencer schwärmen auf TikTok von aufwändig designten Sardinenbüchsen, Thunfisch erlebt im Fitnessbereich einen Hype: Dosenfisch ist neuerdings ein Lifestyle-Produkt. Die historischen Wurzeln der Fischkonserve als billige Proteinquelle für die arme Bevölkerung sind längst in Vergessenheit geraten. Mit Folgen: Die Fangmenge vieler Fischarten ist über die letzten Jahrzehnte rasant gestiegen.



Eine immer größere Nachfrage erfordert effizientere Fangmethoden. Wie die aussehen und was das für die Arbeit der Fischer bedeutet, erfährt Reporterin Victoria Reichelt auf dem Boot eines Sardinenfischers vor Portugals Küsten.

Raubbau verändert das Leben der Menschen

Auch in Kenia hat Fisch eine große Bedeutung, er sichert die Existenz von etwa einer Million Menschen. Victoria Reichelt trifft dort Fischer Yunus Aboud Sahe. Er berichtet, wie die industriellen Thunfisch-Trawler das Leben der lokalen Fischer verändert haben. "Ihre Fangmethode ist viel besser als unsere. Sie folgen den Fischschwärmen, während unsere Netze nur im Wasser treiben", erzählt der Fischer. "Wir fangen heute viel weniger Fisch als noch vor 20 Jahren."



Meeresbiologe Prof. Callum Roberts von der Universität Exeter sieht die Ursache dafür auch in illegalen Praktiken: "Es wird unter dem Radar der Aufsichtsbehörden gefischt, korrupte Beamte landen Fänge an, die über die Quoten hinausgehen und dann in den Statistiken als ordnungsgemäß gefangen ausgewiesen werden. Und dieser Fisch gelangt dann auch in die Märkte, beispielsweise in Europa."

Die Folgen für Menschen und Meere

Die Welternährungsorganisation FAO zählt die sogenannte illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei zu einer der größten Bedrohungen weltweit für das maritime Ökosystem – aber auch für die Lebensgrundlage von Millionen Menschen.

Doch wie können wir als Verbraucher erkennen, unter welchen Bedingungen der Fisch gefangen wurde, den wir in der Dose kaufen? Was ist dran am Gesundheits-Image der Fischkonserve? Welche Folgen hat unser Dosenfisch-Hunger für die Meere und die Arbeiter in der Fischereiindustrie?



Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, trifft Victoria Reichelt in der Dokumentation Wissenschaftler, Fischer, Mediziner und besucht auf den Azoren eine Fabrik, die Dosenfisch angeblich besonders nachhaltig produziert.

Team

Ein Film von Christoph Warneck

Kamera: Sascha Kellersohn, Volker Kintzinger

Schnitt: Patrick Pardella

Redaktion: Martin Ordolff

Leitung der Sendung: Cathérine Kipp