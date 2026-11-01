Kampf um Rohstoffe - Kupfer, Seltene Erden und der Hunger der KI
- 01.11.2026
In jedem Rechenzentrum stecken Kupfer und Seltene Erden. Doch Europa hat von diesen Rohstoffen zu wenig. Können wir dennoch mithalten im Kampf um Macht, Abhängigkeit und unsere digitale Zukunft?
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Europa könnte mehr Rohstoffe fördern
An der finnischen Kevitsa-Mine und in der Kupferhütte von Harjavalta zeigt sich, wie Förderung und Verarbeitung stärker in Europa verankert werden könnten. Moderne, umweltschonendere Verfahren und mehr Wertschöpfung vor Ort weisen dabei in eine mögliche Richtung, machen aber auch deutlich, wie groß die Herausforderungen bleiben. Finnland steht für den Versuch, Europas Position zu stärken.
Rohstoffgesetz soll Abhängigkeit mildern
Was unternimmt Europa gegen diese Abhängigkeiten? Diese Frage richtet das Autorenteam Samira Najafian und Stefan Ebling an Politiker, Unternehmer, Experten und Betroffene. Kann Europa den Machtkampf um kritische Rohstoffe, die künstliche Intelligenz erst ermöglichen, noch gewinnen?
Team
Kamera: Jonathan Gaubatz / Leonard Bendix
Schnitt: Robinson Krause
Redaktion: Carsten Meyer / Michaela Sesterhenn
Leitung der Sendung: Cathérine Kipp